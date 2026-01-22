Αγωγή 5 δισ. δολαρίων από τον Τραμπ κατά της JPMorgan Chase
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων εναντίον της  JPMorgan Chase με την κατηγορία της διακοπής τραπεζικών συναλλαγών, ανέφερε την Πέμπτη η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα.

Ο δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου, ο Αλεχάντρο Μπρίτο, κατέθεσε την αγωγή την Πέμπτη σε δικαστήριο της Φλόριντας στο Μαϊάμι εκ μέρους του προέδρου και αρκετών από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη φιλοξενία.

«Παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι τηρεί αυτές τις αρχές [ενν. τον κώδικα δεοντολογίας της τράπεζας], η JPMC τις παραβίασε καταργώντας μονομερώς - και χωρίς προειδοποίηση ή αποζημίωση - αρκετούς τραπεζικούς λογαριασμούς του ενάγοντος», ισχυρίζεται η αγωγή.

Ο Τραμπ, όπως σημειώνει το Reuters, είχε δηλώσει το Σαββατοκύριακο ότι σκοπεύει να μηνύσει την JPMorgan «τις επόμενες δύο εβδομάδες» για την υποτιθέμενη «απομάκρυνσή» του από την τράπεζα μετά την επίθεση των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στις 6 Ιανουαρίου 2021.

«Αν και λυπούμαστε που ο πρόεδρος Τραμπ μας μήνυσε, πιστεύουμε ότι η αγωγή δεν έχει βάση. Σεβόμαστε το δικαίωμα του Προέδρου να μας μηνύσει και το δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», ανέφερε η JPMorgan σε δήλωσή της. Προσθέτει ότι η τράπεζα «δεν κλείνει λογαριασμούς για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Κλείνουμε λογαριασμούς επειδή δημιουργούν νομικό ή κανονιστικό κίνδυνο για την εταιρεία. Λυπούμαστε που πρέπει να το κάνουμε, αλλά συχνά οι κανόνες και οι κανονιστικές απαιτήσεις μας οδηγούν σε αυτό».

