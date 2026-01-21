Ο Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη να σταματήσει την προσπάθεια ανάπτυξης πυρηνικών όπλων
Ο Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη να σταματήσει την προσπάθεια ανάπτυξης πυρηνικών όπλων
Προειδοποίησε πως εάν δεν το κάνει, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση
Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ιράν να σταματήσει να επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποιώντας πως εάν δεν το κάνει, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC από το Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ είπε αναφερόμενος στο Ιράν: «Πρέπει να σταματήσουν με τα πυρηνικά». Yπενθυμίζοντας την αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί, «θα ξανασυμβεί».
Σχολιάζοντας τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, ο Τραμπ είπε πως οι αρχές σκόπευαν να απαγχονίσουν 837 ανθρώπους την Πέμπτη. «Τους είπα: Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό», συνέχισε και ανέφερε ότι «πυροβολούσαν πολίτες αδιακρίτως στους δρόμους».
«Ελπίζουμε πως δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC από το Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ είπε αναφερόμενος στο Ιράν: «Πρέπει να σταματήσουν με τα πυρηνικά». Yπενθυμίζοντας την αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί, «θα ξανασυμβεί».
Σχολιάζοντας τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, ο Τραμπ είπε πως οι αρχές σκόπευαν να απαγχονίσουν 837 ανθρώπους την Πέμπτη. «Τους είπα: Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό», συνέχισε και ανέφερε ότι «πυροβολούσαν πολίτες αδιακρίτως στους δρόμους».
«Ελπίζουμε πως δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα