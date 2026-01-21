Ο Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη να σταματήσει την προσπάθεια ανάπτυξης πυρηνικών όπλων
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Προειδοποίησε πως εάν δεν το κάνει, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ιράν να σταματήσει να επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποιώντας πως εάν δεν το κάνει, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC από το Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ είπε αναφερόμενος στο Ιράν: «Πρέπει να σταματήσουν με τα πυρηνικά». Yπενθυμίζοντας την αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί, «θα ξανασυμβεί».

Σχολιάζοντας τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, ο Τραμπ είπε πως οι αρχές σκόπευαν να απαγχονίσουν 837 ανθρώπους την Πέμπτη. «Τους είπα: Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό», συνέχισε και ανέφερε ότι «πυροβολούσαν πολίτες αδιακρίτως στους δρόμους».

«Ελπίζουμε πως δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
