Ο Τραμπ απειλεί πως το Ιράν θα «σβηνόταν» από τον χάρτη αν η Τεχεράνη τον δολοφονούσε
Ο Τραμπ απειλεί πως το Ιράν θα «σβηνόταν» από τον χάρτη αν η Τεχεράνη τον δολοφονούσε

Ο Aμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα να διατάξει στρατιωτική επέμβαση για να τερματιστεί η καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων που άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Τρίτη ότι το Ιράν θα «σβηστεί» από τον χάρτη σε περίπτωση που η Τεχεράνη ενορχηστρώσει τη δολοφονία του, αντιδρώντας στις απειλές ιρανού στρατηγού.

«Έχω δώσει πολύ σαφείς διαταγές. Αν γίνει κάτι, θα το σβήσουν από την επιφάνεια της Γης», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο News Nation που μεταδόθηκε χθες.

Νωρίτερα χθες ο Iρανός στρατηγός Αμπουλφάζλ Σεκαρτσί απείλησε πως ο Αμερικανός ηγέτης θα θανατωθεί αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στον Iρανό ανώτατο ηγέτη, τον αγιατολάx Αλί Χαμενεΐ.



«Ο Τραμπ ξέρει πως αν σηκωθεί χέρι εναντίον του ηγέτη μας, δεν θα κόψουμε μόνο αυτό το χέρι, κι αυτά δεν είναι λόγια του αέρα», υπογράμμισε ο αξιωματικός σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Aμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα να διατάξει στρατιωτική επέμβαση για να τερματιστεί η καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων που άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου.

Φωνές στην ιρανική διασπορά, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Σιρίν Εμπαντί, νομπελίστριας ειρήνης του 2023, συνηγόρησαν τελευταία εναντίον «στοχευμένων» ενεργειών της Ουάσιγκτον εναντίον της ιρανικής ηγεσίας, ειδικά του Αλί Χαμενεΐ.

Λίγο καιρό μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πριν από έναν χρόνο, ο κ. Τραμπ είχε ήδη απειλήσει να «αφανίσει» το Ιράν σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης κατά της ζωής του.
