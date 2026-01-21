Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Ιράν: Σε 3.117 ανήλθαν οι νεκροί στις διαδηλώσεις σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση
Ανάμεσα στους νεκρούς, οι 2.427, είναι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ανέφερε η τηλεόραση επικαλούμενη ανακοίνωση του Ιρανικού Ιδρύματος Βετεράνων Πολέμου
Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα ότι συνολικά 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του μεγάλου κινήματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, το οποίο καταστάλθηκε αιματηρά, επικαλούμενη το Ιρανικό Ίδρυμα Βετεράνων Πολέμου και Μαρτύρων. Παράλληλα, όργανο ασφαλείας που συνδέεται με το ιρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε τον ίδιο αριθμό νεκρών από τις πρόσφατες ταραχές στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημα μέσα ενημέρωσης.
Ανάμεσα στους νεκρούς, οι 2.427, εκ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, θεωρούνται "μάρτυρες" σύμφωνα με την ισλαμική έννοια του όρου, καθώς ήταν "αθώα" θύματα, πρόσθεσε η τηλεόραση επικαλούμενη ανακοίνωση του Ιδρύματος.
Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR, που έχει την έδρα της στη Νορβηγία, τα στοιχεία της οποίας παραθέτει ο ΟΗΕ, τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, αλλά ο απολογισμός μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τις 20.000.
