Νότια Κορέα: Ποινή φυλάκισης 23 ετών επιβλήθηκε στον πρώην πρωθυπουργό για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου
ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Κορέα Στρατιωτικός νόμος

Νότια Κορέα: Ποινή φυλάκισης 23 ετών επιβλήθηκε στον πρώην πρωθυπουργό για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου

Γεγονός ασυνήθιστο για νοτιοκορεατικό δικαστήριο, η ποινή κάθειρξης 23 ετών που επιβλήθηκε, υπερέβη την ποινή των 15 ετών που είχαν ζητήσει το Νοέμβριο οι εισαγγελείς

Νότια Κορέα: Ποινή φυλάκισης 23 ετών επιβλήθηκε στον πρώην πρωθυπουργό για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Νοτιοκορεατικό δικαστήριο επέβαλε σήμερα στον πρώην πρωθυπουργό Χαν Ντουκ-σου ποινή κάθειρξης 23 ετών για κατηγορίες, που περιλάμβαναν αυτή της εξέγερσης, σε σχέση με την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου το Δεκέμβριο 2024 από τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ-Γέολ.

Ο Χαν, 76 ετών, είναι το πρώτο πρώην μέλος του υπουργικού συμβουλίου στο οποίο επιβάλλεται ποινή από δικαστήριο για ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται άμεσα με την επιβολή του στρατιωτικού νόμου. Σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες, η καταδίκη του μπορεί να αποτελέσει προμήνυμα για τις δίκες που έπονται.

Το Δικαστήριο της Κεντρικής Περιφέρειας της Σεούλ έκρινε τον Χαν ένοχο επειδή διευκόλυνε την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου, δήλωσε δικαστής, μια κίνηση την οποία περιέγραψε ως «άνωθεν εξέγερση».

Στο πλαίσιο της εξέγερσης, ο Χαν είχε επίσης συζητήσει σχέδια για τη διακοπή της λειτουργίας σημαντικών θεσμών όπως το κοινοβούλιο, πρόσθεσε ο δικαστής.

Γεγονός ασυνήθιστο για νοτιοκορεατικό δικαστήριο, η ποινή κάθειρξης 23 ετών που επιβλήθηκε, υπερέβη την ποινή των 15 ετών που είχαν ζητήσει το Νοέμβριο οι εισαγγελείς.

Ο Χαν τέθηκε υπό κράτηση αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η οποία μπορεί να εφεσιβληθεί. Ο συνήγορος του Χαν είπε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης