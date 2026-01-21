Οι ΗΠΑ κατέλαβαν στην Καραϊβική ακόμα ένα πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Βενεζουέλα Τάνκερ

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν στην Καραϊβική ακόμα ένα πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο

Η έβδομη σύλληψη τάνκερ στο πλαίσιο της αμερικανικής εκστρατείας για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από το καθεστώς Μαδούρο

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν στην Καραϊβική ακόμα ένα πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο
Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που φέρεται να συνδέεται με τη Βενεζουέλα συνελήφθη την Τρίτη στην Καραϊβική, έπειτα από επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως ανακοίνωσε το U.S. Southern Command (SouthCom), το διοικητήριο των ΗΠΑ για την Κεντρική και Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το δεξαμενόπλοιο, με την ονομασία Sagitta, τέθηκε υπό αμερικανικό έλεγχο, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε και βίντεο από τη στρατιωτική επιχείρηση.


Στο στόχαστρο οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας

Η συγκεκριμένη σύλληψη αποτελεί την έβδομη κατά σειρά στο πλαίσιο της εντατικοποιημένης εκστρατείας των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, εν μέσω των συνεχιζόμενων κυρώσεων κατά της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο.

Οι αμερικανικές αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τις παράκαμψεις των κυρώσεων μέσω τρίτων χωρών και εταιρειών, με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές στην Καραϊβική, που θεωρείται κομβικό πέρασμα για το βενεζουελάνικο πετρέλαιο.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης