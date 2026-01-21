Οι ΗΠΑ κατέλαβαν στην Καραϊβική ακόμα ένα πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο

Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Η έβδομη σύλληψη τάνκερ στο πλαίσιο της αμερικανικής εκστρατείας για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από το καθεστώς Μαδούρο
Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που φέρεται να συνδέεται με τη Βενεζουέλα συνελήφθη την Τρίτη στην Καραϊβική, έπειτα από επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως ανακοίνωσε το U.S. Southern Command (SouthCom), το διοικητήριο των ΗΠΑ για την Κεντρική και Νότια Αμερική.
Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το δεξαμενόπλοιο, με την ονομασία Sagitta, τέθηκε υπό αμερικανικό έλεγχο, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε και βίντεο από τη στρατιωτική επιχείρηση.
Οι αμερικανικές αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τις παράκαμψεις των κυρώσεων μέσω τρίτων χωρών και εταιρειών, με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές στην Καραϊβική, που θεωρείται κομβικό πέρασμα για το βενεζουελάνικο πετρέλαιο.
Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026
This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681
Στο στόχαστρο οι εξαγωγές πετρελαίου της ΒενεζουέλαςΗ συγκεκριμένη σύλληψη αποτελεί την έβδομη κατά σειρά στο πλαίσιο της εντατικοποιημένης εκστρατείας των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, εν μέσω των συνεχιζόμενων κυρώσεων κατά της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο.
