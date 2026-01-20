Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Μία στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ δεν είναι πιθανή, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, λέει ο Γροιλανδός πρωθυπουργός
Μία στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ δεν είναι πιθανή, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, λέει ο Γροιλανδός πρωθυπουργός
Η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο, υπογράμμισε
Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν εκτίμησε σήμερα πως μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Γροιλανδίας «δεν είναι πιθανή», όμως η περιοχή στην οποία έχει βλέψεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να είναι έτοιμη.
«Δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική ισχύς όμως αυτό δεν αποκλείεται. Η άλλη πλευρά (ο Ντόναλντ Τραμπ) το είπε ξεκάθαρα» είπε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ.
«Είναι άρα γι΄αυτό που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες τις πιθανότητες όμως το υπογραμμίζουμε: η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο ηγέτης του αυτόνομου δανικού νησιού.
«Δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική ισχύς όμως αυτό δεν αποκλείεται. Η άλλη πλευρά (ο Ντόναλντ Τραμπ) το είπε ξεκάθαρα» είπε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ.
«Είναι άρα γι΄αυτό που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες τις πιθανότητες όμως το υπογραμμίζουμε: η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο ηγέτης του αυτόνομου δανικού νησιού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα