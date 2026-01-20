Μία στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ δεν είναι πιθανή, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, λέει ο Γροιλανδός πρωθυπουργός
ΚΟΣΜΟΣ
Γροιλανδία Ντόναλντ Τραμπ

Μία στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ δεν είναι πιθανή, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, λέει ο Γροιλανδός πρωθυπουργός

Η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο, υπογράμμισε

Μία στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ δεν είναι πιθανή, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, λέει ο Γροιλανδός πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν εκτίμησε σήμερα πως μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Γροιλανδίας «δεν είναι πιθανή», όμως η περιοχή στην οποία έχει βλέψεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να είναι έτοιμη.

«Δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική ισχύς όμως αυτό δεν αποκλείεται. Η άλλη πλευρά (ο Ντόναλντ Τραμπ) το είπε ξεκάθαρα» είπε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ.

«Είναι άρα γι΄αυτό που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες τις πιθανότητες όμως το υπογραμμίζουμε: η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο ηγέτης του αυτόνομου δανικού νησιού.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης