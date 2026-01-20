«Έχεις τίποτα να πεις στον Μπρούκλιν;»: Η ερώτηση στον Ντέιβιντ Μπέκαμ με την άφιξή του στο Νταβός, δείτε βίντεο

Το βράδυ της Δευτέρας

, έφερε ξανά στο επίκεντρο τη σχέση τους με τον 27χρονο να γράφει ότι πήγαν να καταστρέψουν τον γάμο του με την Νίκολα Πελτζ.

Σύμφωνα με την

που επικαλείται άνθρωπο που ξέρει εκ των έσω λεπτομέρειες για την κόντρα των Μπέκαμ, αυτό που πυροδότησε τη δημόσια έκρηξη του γιου του Ντέιβιντ και της

ήταν «η μεγαλειώδης κατάρρευση της εμπιστοσύνης που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα».

Το κατηγορώ του Μπρούκλιν Μπέκαμ

Ο

μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά μέσα από τα social media για τη μακροχρόνια ρήξη στη σχέση τους, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να «σαμποτάρουν» την σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ, ακόμα και πριν τον γάμο τους, τους κατηγόρησε ότι έστρεψαν τα αδέρφια του εναντίον του και επιτέθηκε στη μητέρα του, Βικτόρια, για την οποία αποκάλυψε ότι χόρεψε «με έναν πολύ ανάρμοστο τρόπο πάνω του», στη δεξίωση του γάμου του.

Ο πρωτότοκος γιος του

και της

έκανε το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου μια ανάρτηση στο Instagram, στην οποία τόνισε ότι δεν επιθυμεί καμία συμφιλίωση με την οικογένειά του και ότι «για πρώτη φορά στη ζωή του» υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του,

, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας οξείας οικογενειακής αντιπαράθεσης, που τους έχει οδηγήσει να απέχουν από όλες τις σημαντικές εκδηλώσεις της οικογένειας Μπέκαμ τους τελευταίους μήνες, μεταξύ αυτών και από τον εορτασμό για τα 50ά γενέθλια-ορόσημο του πατέρα του.

Στη δήλωσή του έγραψε:

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με τους γονείς του:

Η απουσία αυθεντικότητας ήταν κάτι, όπως ανέφερε, που χαρακτήριζε τις σχέσεις που διαμόρφωνε η οικογένειά του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γονείς του προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ, πριν ακόμα προχωρήσουν σε γάμο. Πιο αναλυτικά, επισήμανε:

Στη συνέχεια, πρόσθεσε:

Ακολούθως

περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα του κατέστρεψε τον πρώτο του χορό με τη Νίκολα Πελτζ, ως νεόνυμφο ζευγάρι στη δεξίωση του γάμου τους.

θυμήθηκε.

συνέχισε την αφήγησή του.







Η οικογένειά του δεν αντιμετώπισε ποτέ με σεβασμό τη Νίκολα Πελτζ:

Αναφερόμενος στην απουσία του από το πάρτι του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τα 50ά του γενέθλια, εξήγησε:

Σύμφωνα με τον Μπρούκλιν, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ βάζουν τη δημόσια εικόνα τους πάνω από όλα:

Μετά την απομάκρυνσή του από την οικογένειά του το άγχος που τον ταλαιπωρούσε από την παιδική του ηλικία εξαφαναίστηκε και πλέον δηλώνει ευγνώμων για τη ζωή του.

, κατέληξε.

Τα stories του Μπρούκλιν Μπέκαμ