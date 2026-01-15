Μπρούκλιν Μπέκαμ: Χαμένος από τη διαμάχη με την οικογένειά του, τον εγκαταλείπουν χιλιάδες διαδικτυακοί ακόλουθοι
Αντιθέτως, ο αριθμός των followers του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ έχει αυξηθεί δραματικά
Ολοένα και πιο τοξική φαίνεται να γίνεται η διαμάχη ανάμεσα στον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ και τον πρωτότοκο γιο τους, όμως οι θαυμαστές δείχνουν να ξέρουν με ποια πλευρά τάσσονται – τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, βρίσκονται σε ρήξη με την οικογένεια του πρώτου, με το ζευγάρι να απουσιάζει από σημαντικές οικογενειακές γιορτές τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένων και των εορτασμών για τα 50ά γενέθλια του πατέρα του.
Αντίστοιχα, η οικογένεια του Μπρούκλιν Μπέκαμ – συμπεριλαμβανομένων των αδελφών του Ρομέο και Κρουζ και της αδελφής του Χάρπερ – δεν προσκλήθηκε στην τελετή ανανέωσης των γαμήλιων όρκων του, που πραγματοποιήθηκε στην κομητεία Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο.
Όμως η ρήξη είχε αισθητό αντίκτυπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο 26χρονος Μπρούκλιν αποκομίζει εισόδημα μέσω διαδικτυακών μαθημάτων μαγειρικής και της συνεχιζόμενης προώθησης της μάρκας καυτερής σάλτσας του, Cloud 23. Παρότι ο influencer εξακολουθεί να διαθέτει 16 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, η απόφασή του να κόψει τους δεσμούς με τους γονείς του εκτιμάται ότι του κόστισε κατά μέσο όρο 188 ακολούθους την ημέρα τον τελευταίο μήνα.
Δεν ισχύει το ίδιο για τους γονείς του, των οποίων το ήδη τεράστιο κοινό στην πλατφόρμα – ο Ντέιβιντ με 88,5 εκατομμύρια ακολούθους και η Βικτόρια με 33,4 εκατομμύρια – αυξήθηκε δραματικά, κατά μέσο όρο κατά 2.633 ακολούθους την ημέρα. Πηγή του Ace.com, που συλλέγει τα ημερήσια στοιχεία, δήλωσε στη The Sun: «Οι τάσεις των ακολούθων δείχνουν πού βρίσκεται η προσοχή και η εμπλοκή του κοινού. Τα δεδομένα καταδεικνύουν μια αξιοσημείωτη απόκλιση στο δημόσιο αίσθημα».
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς και οι αδελφοί του Μπρούκλιν, Ρομέο και Κρουζ, δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα των 200 καλεσμένων της τελετής ανανέωσης των γαμήλιων όρκων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κτήμα της οικογένειας Πελτζ στο Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης. Απούσα την ημέρα εκείνη ήταν επίσης η 14χρονη αδελφή του, Χάρπερ, όπως και οι παππούδες, τα ξαδέλφια, οι θείες και οι θείοι του.
«Η καρδιά της Βικτόριας ραγίζει πίσω από κλειστές πόρτες», είχε πει μια πηγή στη Mirror. «Ο Μπρούκλιν είναι το πρώτο της παιδί και φοβάται ότι δεν θα τον ξανακερδίσει ποτέ. Το να βλέπει τον ίδιο και τη Νίκολα να ανανεώνουν τους όρκους τους χωρίς εκείνη και τον Ντέιβιντ ήταν δύσκολο. Έχουν ήδη χάσει μερικές μεγάλες οικογενειακές στιγμές και η Βικτόρια φοβάται ότι όσο περισσότερο συνεχίζεται αυτό, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να λυθεί».
Η Daily Mail είχε αποκαλύψει ότι οι σχέσεις μεταξύ των Μπέκαμ είχαν υποστεί ρήξη το περασμένο καλοκαίρι, ώστε κάποια στιγμή ο Μπρούκλιν ζήτησε πρόσφατα από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω των δικηγόρων τους. Πηγή δήλωσε στο ίδιο μέσο: «Ο Ντέιβιντ ενημερώθηκε ότι έπρεπε να επικοινωνεί μαζί τους μέσω της δικηγορικής εταιρείας Schillings. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος επικοινωνίας».
Γίνεται κατανοητό ότι ο Μπρούκλιν δεν θέλει οι γονείς του να επικοινωνούν απευθείας μαζί του, ούτε να κάνουν δημόσιες δηλώσεις γι’ αυτόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπήρξε καμία νομική ενέργεια μεταξύ τους – ούτε και νομική βάση για την επιστολή, η οποία ήταν απλώς ένα αίτημα. Ωστόσο, ο Μπρούκλιν παραμένει σε επαφή και με τις δύο πλευρές των παππούδων του.
Άτομο από το περιβάλλον του δήλωσε στη The Sun: «Ο Μπρούκλιν τους λατρεύει απόλυτα και γνωρίζει πόσο πόνο προκαλεί αυτό σε όλους. Έτσι, επικοινώνησε μαζί τους με τον δικό του χρόνο, αλλά προσπάθησε να το κρατήσει διακριτικό για να μην τους εμπλέξει. Ο Μπρούκλιν προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή τη συντριπτική οικογενειακή διαμάχη όσο καλύτερα μπορεί, αλλά δεν είναι εύκολο για κανέναν».
