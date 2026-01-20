Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Mega-καραμπόλα με 100 οχήματα σε χιονισμένο αυτοκινητόδρομο στο Μίσιγκαν, δείτε βίντεο
Mega-καραμπόλα με 100 οχήματα σε χιονισμένο αυτοκινητόδρομο στο Μίσιγκαν, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες αλλά όχι νεκροί
Καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν περισσότερα από 100 οχήματα σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Μίσιγκαν σε αυτοκινητόδρομο που ήταν χιονισμένος.
Η μαζική σύγκρουση οδήγησε την αστυνομία του Μίσιγκαν να κλείσει και τις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου 196 τη Δευτέρα το πρωί ενώ οι αρχές προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 30 ημιρυμουλκούμενων φορτηγών.
Σύμφωνα με τις αρχές από την καραμπόλα υπήρξαν αρκετοί τραυματίες, αλλά δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.
Οδηγός περιέγραψε ότι μόλις που μπορούσε να δει τα αυτοκίνητα μπροστά του, καθώς το χιόνι έπεφτε κατά μήκος του δρόμου, ενώ οδηγούσε με ταχύτητα 40 χλμ./ώρα πριν σταματήσει στο πλάι του δρόμου το φορτηγάκι του. «Ήταν λίγο τρομακτικό να ακούω όλα αυτά, τους κρότους και τους θορύβους πίσω μου. Είδα τι ήταν μπροστά μου. Δεν μπορούσα να δω ακριβώς τι ήταν πίσω μου», συμπλήρωσε.
Σημειώνεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει εκδόσει προειδοποίηση για εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες ή για πιθανές χειμερινές καταιγίδες σε αρκετές πολιτείες, από το βόρειο Μινεσότα έως το Ουισκόνσιν, την Ιντιάνα, το Οχάιο, την Πενσυλβάνια και τη Νέα Υόρκη.
Η μαζική σύγκρουση οδήγησε την αστυνομία του Μίσιγκαν να κλείσει και τις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου 196 τη Δευτέρα το πρωί ενώ οι αρχές προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 30 ημιρυμουλκούμενων φορτηγών.
Chaos in the Whiteout: 100+ Vehicles Pile Up on I-196 Amid Brutal Michigan Blizzard— Dagon Duke (@dagon_duke) January 19, 2026
"Motorists stranded following a massive 100+ vehicle pileup drivers are being told to stay in their cars."
pic.twitter.com/0s8aCcqTCY
Σύμφωνα με τις αρχές από την καραμπόλα υπήρξαν αρκετοί τραυματίες, αλλά δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.
Οδηγός περιέγραψε ότι μόλις που μπορούσε να δει τα αυτοκίνητα μπροστά του, καθώς το χιόνι έπεφτε κατά μήκος του δρόμου, ενώ οδηγούσε με ταχύτητα 40 χλμ./ώρα πριν σταματήσει στο πλάι του δρόμου το φορτηγάκι του. «Ήταν λίγο τρομακτικό να ακούω όλα αυτά, τους κρότους και τους θορύβους πίσω μου. Είδα τι ήταν μπροστά μου. Δεν μπορούσα να δω ακριβώς τι ήταν πίσω μου», συμπλήρωσε.
NEW: Drone footage shows a pile up of over 100 vehicles in Michigan. pic.twitter.com/7Pl15o1s4q— Reality Report (@RealityReportX) January 19, 2026
Σημειώνεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει εκδόσει προειδοποίηση για εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες ή για πιθανές χειμερινές καταιγίδες σε αρκετές πολιτείες, από το βόρειο Μινεσότα έως το Ουισκόνσιν, την Ιντιάνα, το Οχάιο, την Πενσυλβάνια και τη Νέα Υόρκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα