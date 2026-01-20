Mega-καραμπόλα με 100 οχήματα σε χιονισμένο αυτοκινητόδρομο στο Μίσιγκαν, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Καραμπόλα Μίσιγκαν

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες αλλά όχι νεκροί

Καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν περισσότερα από 100 οχήματα σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Μίσιγκαν σε αυτοκινητόδρομο που ήταν χιονισμένος.

Η μαζική σύγκρουση οδήγησε την αστυνομία του Μίσιγκαν να κλείσει και τις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου 196 τη Δευτέρα το πρωί ενώ οι αρχές προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 30 ημιρυμουλκούμενων φορτηγών.



Σύμφωνα με τις αρχές από την καραμπόλα υπήρξαν αρκετοί τραυματίες, αλλά δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Οδηγός περιέγραψε ότι μόλις που μπορούσε να δει τα αυτοκίνητα μπροστά του, καθώς το χιόνι έπεφτε κατά μήκος του δρόμου, ενώ οδηγούσε με ταχύτητα 40 χλμ./ώρα πριν σταματήσει στο πλάι του δρόμου το φορτηγάκι του. «Ήταν λίγο τρομακτικό να ακούω όλα αυτά, τους κρότους και τους θορύβους πίσω μου. Είδα τι ήταν μπροστά μου. Δεν μπορούσα να δω ακριβώς τι ήταν πίσω μου», συμπλήρωσε.



Κλείσιμο
Σημειώνεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει εκδόσει προειδοποίηση για εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες ή για πιθανές χειμερινές καταιγίδες σε αρκετές πολιτείες, από το βόρειο Μινεσότα έως το Ουισκόνσιν, την Ιντιάνα, το Οχάιο, την Πενσυλβάνια και τη Νέα Υόρκη.

