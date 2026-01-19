Σε ιστορικό χαμηλό το ποσοστό γεννήσεων στην Κίνα, μειώθηκε για τέταρτη χρονιά ο πληθυσμός
Σε ιστορικό χαμηλό το ποσοστό γεννήσεων στην Κίνα, μειώθηκε για τέταρτη χρονιά ο πληθυσμός
O πληθυσμός μειώθηκε κατά 3,39 εκατομμύρια πέρυσι - Η χώρα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στον κόσμο, με περίπου μία γέννηση ανά γυναίκα
Μείωση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά είχε το 2025 ο πληθυσμός στην Κίνα που έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, παρά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την ενθάρρυνση των γεννήσεων.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα, το ποσοστό γεννήσεων στη χώρα έπεσε στο 5,63 ανά 1.000 άτομα – το χαμηλότερο επίπεδο από την ανάληψη της εξουσίας από το Κομμουνιστικό Κόμμα το 1949 – ενώ το ποσοστό θνησιμότητας αυξήθηκε στο 8,04 ανά 1.000 άτομα, το υψηλότερο από το 1968.
Αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε κατά 3,39 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 1,4 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2025, μια μείωση ταχύτερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η Κίνα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στον κόσμο, με περίπου μία γέννηση ανά γυναίκα, κάτω από το ποσοστό αντικατάστασης του 2,1. Η Νότια Κορέα
Αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και την υποτονική οικονομία, όπως αναφέρει το BBC, η Κίνα προσπαθεί να ενθαρρύνει περισσότερους νέους να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά.
Το 2016 κατάργησε την πολιτική του ενός παιδιού και την αντικατέστησε με το όριο των δύο παιδιών. Όταν αυτό δεν οδήγησε σε σταθερή αύξηση των γεννήσεων, οι Aρχές ανακοίνωσαν to 2021 ότι θα επιτρέψουν έως και τρία παιδιά ανά ζευγάρι.
Με νεότερη απόφαση, η Κίνα προσφέρει στους γονείς 3.600 γιουάν (444 ευρώ) για κάθε ένα από τα παιδιά κάτω των τριών ετών. Ορισμένες επαρχίες προσφέρουν δικά τους επιδόματα και παροχές για τα μωρά, όπως παρατεταμένη άδεια μητρότητας.
Ορισμένα από τα κίνητρα έχουν προκαλέσει αντιπαραθέσεις, όπως ένας φόρος 13% στα μέσα αντισύλληψης (προφυλακτικά, χάπια, κλπ) έχει προκαλέσει ανησυχία για τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τα ποσοστά μόλυνσης με HIV.
Η Κίνα είναι μία από τις πιο ακριβές χώρες για την ανατροφή του παιδιού, σύμφωνα με έκθεση του 2024 από το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών YuWa στο Πεκίνο.
Εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών πιστεύουν ότι ο πληθυσμός της Κίνας θα συνεχίσει να μειώνεται, εκτιμώντας ότι η χώρα θα χάσει περισσότερο από το ήμισυ του σημερινού πληθυσμού της έως το 2100.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα, το ποσοστό γεννήσεων στη χώρα έπεσε στο 5,63 ανά 1.000 άτομα – το χαμηλότερο επίπεδο από την ανάληψη της εξουσίας από το Κομμουνιστικό Κόμμα το 1949 – ενώ το ποσοστό θνησιμότητας αυξήθηκε στο 8,04 ανά 1.000 άτομα, το υψηλότερο από το 1968.
Αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε κατά 3,39 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 1,4 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2025, μια μείωση ταχύτερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η Κίνα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στον κόσμο, με περίπου μία γέννηση ανά γυναίκα, κάτω από το ποσοστό αντικατάστασης του 2,1. Η Νότια Κορέα
Αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και την υποτονική οικονομία, όπως αναφέρει το BBC, η Κίνα προσπαθεί να ενθαρρύνει περισσότερους νέους να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά.
Το 2016 κατάργησε την πολιτική του ενός παιδιού και την αντικατέστησε με το όριο των δύο παιδιών. Όταν αυτό δεν οδήγησε σε σταθερή αύξηση των γεννήσεων, οι Aρχές ανακοίνωσαν to 2021 ότι θα επιτρέψουν έως και τρία παιδιά ανά ζευγάρι.
Με νεότερη απόφαση, η Κίνα προσφέρει στους γονείς 3.600 γιουάν (444 ευρώ) για κάθε ένα από τα παιδιά κάτω των τριών ετών. Ορισμένες επαρχίες προσφέρουν δικά τους επιδόματα και παροχές για τα μωρά, όπως παρατεταμένη άδεια μητρότητας.
Ορισμένα από τα κίνητρα έχουν προκαλέσει αντιπαραθέσεις, όπως ένας φόρος 13% στα μέσα αντισύλληψης (προφυλακτικά, χάπια, κλπ) έχει προκαλέσει ανησυχία για τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τα ποσοστά μόλυνσης με HIV.
Η Κίνα είναι μία από τις πιο ακριβές χώρες για την ανατροφή του παιδιού, σύμφωνα με έκθεση του 2024 από το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών YuWa στο Πεκίνο.
Εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών πιστεύουν ότι ο πληθυσμός της Κίνας θα συνεχίσει να μειώνεται, εκτιμώντας ότι η χώρα θα χάσει περισσότερο από το ήμισυ του σημερινού πληθυσμού της έως το 2100.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα