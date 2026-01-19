Σε ιστορικό χαμηλό το ποσοστό γεννήσεων στην Κίνα, μειώθηκε για τέταρτη χρονιά ο πληθυσμός

O πληθυσμός μειώθηκε κατά 3,39 εκατομμύρια πέρυσι - Η χώρα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στον κόσμο, με περίπου μία γέννηση ανά γυναίκα