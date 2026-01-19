Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Η χρήση θανατικής ποινής αυξάνεται με «ανησυχητικό ρυθμό» παγκοσμίως, λέει ο ΟΗΕ
Στο Ιράν φέρεται να εκτελέστηκαν τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι το 2025
Η χρήση της θανατικής ποινής παγκοσμίως αυξάνεται με «ανησυχητικό ρυθμό», προειδοποίησε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση στο Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων χωρών.
Στο Ιράν, όπου φέρεται να εκτελέστηκαν τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι το 2025, σύμφωνα με τον Φόλκερ Τουρκ, «το εύρος και ο ρυθμός των εκτελέσεων υποδηλώνουν συστηματική χρήση της θανατικής ποινής ως εργαλείου κρατικού εκφοβισμού», ανέφερε ο Ύπατος Αρμοστής σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στη Γενεύη.
