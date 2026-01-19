Κολομβία: Σχεδόν 30 νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ δυο παρατάξεων ανταρτών

Οι μαχητές των δυο ομάδων απορρίπτουν τους όρους της συμφωνίας ειρήνης του 2016, που οδήγησε στον αφοπλισμό και τη διάλυση του μεγαλύτερου αντάρτικου της Λατινικής Αμερικής, των FARC