Η Νορβηγία δεν εξετάζει «προς το παρόν» αντίμετρα στους δασμούς του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Νορβηγία Δασμοί Τραμπ Ντόναλντ Τράμπ

Πρέπει να το σκεφτούμε καλά προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εμπορικού πολέμου, δήλωσε ο πρωθυπουργός Στόρε

Το Όσλο δεν εξετάζει αντίμετρα σε βάρος των αμερικανικών εισαγωγών «προς το παρόν», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Νορβηγία, μίας από τις οκτώ χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των απειλών για επιπλέον δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ,

«Πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου με ανεξέλεγκτη πορεία. Κάτι τέτοιο δεν συμφέρει κανέναν», δήλωσε ο Γιούνας Γκαρ Στόρε, στο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

«Δεν είναι κάτι που εξετάζουμε προς το παρόν, όχι», συμπλήρωσε ο ίδιος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη λήψη αντίμετρων μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Η Νορβηγία είναι μία από τις οκτώ χώρες, μαζί με τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία.

