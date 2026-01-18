Πλοίαρχος της βασιλικής ναυτιλιακής Αρχής της Δανίας στο protothema.gr: Γιατί ο Τραμπ θέλει τον έλεγχο της Γροιλανδίας

Ο Ky-Tu Dang πλοίαρχος του Βασιλικού Ναυτικού της Δανίας, μάστερ στο Taekwondo με παγκόσμιες διακρίσεις, παντρεμένος με την Ελληνίδακαι μόνιμος κάτοικος Δανίας, συνοψίζει με μια φράση το προσωπικό του αποτύπωμα από τον Βορρά: «Οι αποστολές στη Γροιλανδία σε μαθαίνουν τι σημαίνει ευθύνη, ρίσκο και ηγεσία και γιατί ο σεβασμός στη φύση και στους ανθρώπους δεν είναι επιλογή, αλλά προϋπόθεση».