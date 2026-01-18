Εξεγέρσεις συμμοριών σε φυλακές της Γουατεμάλας
ΚΟΣΜΟΣ
Γουατεμάλα Φυλακές Εξέγερση Συμμορίες

Εξεγέρσεις συμμοριών σε φυλακές της Γουατεμάλας

Οι ταραχές ξέσπασαν μετά την απομόνωση αρχηγών συμμοριών που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις

Μέλη συμμοριών στασίασαν χθες Σάββατο σε φυλακές της Γουατεμάλας, όπου έχουν καταγραφτεί εξεγέρσεις από πέρυσι εναντίον της μεταγωγής ηγετών τους σε κέντρο κράτησης υψίστης ασφαλείας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το 2025, οι σωφρονιστικές αρχές μετήγαγαν τους κυριότερους ηγέτες των συμμοριών Barrio 18 και Mara Salvatrucha, τις οποίες έχουν πλέον χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Γουατεμάλα, σε κέντρο κράτησης υψίστης ασφαλείας, όπου έχουν τεθεί σε απομόνωση--αυτό πυροδότησε ταραχές σε κέντρα κράτησης, όπου μέλη τους απαιτούν την επιστροφή των αρχηγών τους.

Οι εξεγέρσεις είναι «άμεση αντίδραση στις αυστηρές αποφάσεις» που προβλέπουν «να αφαιρεθούν τα προνόμια επικεφαλής εγκληματικών δομών και να μην υποχωρήσουμε στις πιέσεις τους», συνόψισε το υπουργείο Εσωτερικών στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Στη Γουατεμάλα δεν διαπραγματευόμαστε με τρομοκράτες, ούτε με το οργανωμένο έγκλημα», πρόσθεσε, προσθέτοντας ότι η αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν επιχειρήσεις για «να αποκαταστήσουν πλήρως την τάξη» στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Το πυροσβεστικό σώμα της Γουατεμάλας ανέφερε ότι έστειλε «διάφορες μονάδες» και τα ασθενοφόρα του σε τρεις φυλακές εξαιτίας της «διατάραξης της τάξης», χωρίς να είναι σαφές ως αυτό το στάδιο αν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες στις εξεγέρσεις.

Ανάμεσα στις φυλακές όπου επιχείρησαν πυροσβέστες είναι η Renovación I, όπου βρίσκονται οι αρχηγοί συμμοριών Πρεβεντίβο και Φραχάνες, 75 χιλιόμετρα νότια, στην περιφέρεια και ανατολικά της πρωτεύουσας.

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν φωτογραφίες που εικονίζουν μικρής έκτασης πυρκαγιά στη φυλακή αυτή.

Οι συμμορίες Μπάριο 18 και Μάρα Σαλβατρούτσα συγκρούονται για τον έλεγχο εδαφών στη Γουατεμάλα, όπου εκβιάζουν εμπόρους, μεταφορείς κι απλούς πολίτες. Όποιος αρνηθεί να πληρώσει δολοφονείται. Στις εγκληματικές οργανώσεις αυτές αποδίδονται σωρεία φόνων, εκβιάσεις και διακίνηση ναρκωτικών.

