Άγριος καβγάς του Έλον Μασκ και του CEO της Ryanair: «Είσαι εντελώς ηλίθιος»

Κλιμακώνεται η δημόσια κόντρα ανάμεσα στον ιδρυτή της SpaceX και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair μετά την απόρριψη της εγκατάστασης Starlink στα αεροσκάφη της εταιρείας