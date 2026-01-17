Αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων από το ανατολικό Χαλέπι ανακοίνωσε ο Άμπντι
Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις θα αναπτυχθούν ανατολικά του Ευφράτη μετά τις απειλές του συριακού στρατού για νέα πλήγματα
Την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων από το ανατολικό Χαλέπι από αύριο το πρωί ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στον απόηχο των προειδοποιήσεων του συριακού στρατού για στρατιωτική κλιμάκωση.
Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο ηγέτης των SDF Μαζλούμ Άμπντι ανέφερε ότι οι κουρδικές δυνάμεις θα αποσυρθούν αύριο, Σάββατο, στις 7 το πρωί από τη ζώνη στα ανατολικά του Χαλέπι και θα αναδιαταχθούν σε περιοχές ανατολικά του Ευφράτης.
«Κατόπιν έκκλησης φιλικών χωρών και μεσολαβητών (…) αποφασίσαμε να αποσύρουμε τις δυνάμεις μας αύριο το πρωί στις 7 από τη ζώνη στα ανατολικά του Χαλεπιού και να τις αναδιατάξουμε στα ανατολικά του Ευφράτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η απόφαση έρχεται μετά την προειδοποίηση του συριακού στρατού προς τις κουρδικές δυνάμεις να εκκενώσουν την περιοχή, συνοδευόμενη από απειλές για νέα στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار، قررنا سحب قواتنا غدا صباحاً الساعة 7. من مناطق التماس الحالية شرقي حلب والتي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك نحو إعادة تموضع في مناطق شرق الفرات.— Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) January 16, 2026
