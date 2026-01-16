Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Άνοιγμα του Αλ Σάρα στους Κούρδους της Συρίας: Χορηγεί δικαιώματα, αναγνωρίζει ως επίσημη γλώσσα τα κουρδικά
Άνοιγμα του Αλ Σάρα στους Κούρδους της Συρίας: Χορηγεί δικαιώματα, αναγνωρίζει ως επίσημη γλώσσα τα κουρδικά
Την ίδια ώρα ο συριακός στρατός προειδοποιεί ότι επίκεινται πλήγματα σε θέσεις Κούρδων του Ντέιρ Χάφερ
Ο συριακός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους του Χαλεπιού ότι επίκεινται πλήγματα σε θέσεις των Κούρδων του Ντέιρ Χάφερ, στα ανατολικά αυτής της πόλης, μία εβδομάδα μετά τις πολύνεκρες μάχες στην περιοχή.
Με το διάταγμα, ο Σάρα αναγνωρίζει τα κουρδικά ως «εθνική γλώσσα», καθιερώνεται το Ναβρόζ (η κουρδική πρωτοχρονιά) ως επίσημη αργία και χορηγείται η εθνικότητα στους Κούρδους και τους απογόνους τους που τη στερήθηκαν μετά την αμφισβητούμενη απογραφή του 1962 καθώς θεωρήθηκαν «παράνομοι μετανάστες» από την Τουρκία.
«Οι Σύροι Κούρδοι πολίτες αποτελούν ουσιαστικής σημασίας μέρος του συριακού λαού και η πολιτιστική και γλωσσική ταυτότητά τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συριακής εθνικής ταυτότητας» αναφέρει στο διάταγμα αυτό.
Σημειώνεται ότι η κουρδική μειονότητα παρέμενε επί δεκαετίες περιθωριοποιημένη και καταπιεσμένη από τα προηγούμενα καθεστώτα της Συρίας. Επωφελήθηκε από το χάος του εμφυλίου πολέμου (2011-24) για να καταλάβει μεγάλες εκτάσεις στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία, μεταξύ των οποίων ήταν και κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, αφού νίκησε τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, με τη στήριξη ενός πολυεθνικού συνασπισμού με επικεφαλής τις ΗΠΑ.
Τον Μάρτιο του 2025 η νέα κυβέρνηση της Δαμασκού υπέγραψε συμφωνία με τους Κούρδους ώστε οι στρατιωτικοί και πολιτικοί θεσμοί τους να ενσωματωθούν στο συριακό κράτος, ωστόσο οι συνομιλίες για την εφαρμογή της φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.
Επίσημη γλώσσα τα κουρδικάΤην ίδια ώρα, ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα έδωσε στη δημοσιότητα ένα διάταγμα με το οποίο χορηγούνται δικαιώματα στους Κούρδους της Συρίας και αναγνωρίζεται ως επίσημη γλώσσα η κουρδική.
Περιθωριοποιημένη κοινότητα
