Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ, θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ για την πιθανή αμερικανική επίθεση στο Ιράν
Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Ντέιβιντ Μπαρνέα θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Στις Ηνωμένες Πολιτείες ταξίδεψε ο διευθυντής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, για κύκλο διαβουλεύσεων με αντικείμενο τη φονική καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής απάντησης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.
Όπως αναφέρει το διεθνές μέσο, ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών αναμένεται να συναντηθεί στο Μαϊάμι με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος φέρεται να διαχειρίζεται τις απευθείας επικοινωνίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι επαφές αυτές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς ανησυχίας για την κλιμάκωση της κρίσης στην Τεχεράνη.
Παραμένει ασαφές εάν ο Μπαρνέα θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται το Σαββατοκύριακο στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα. Το Axios σημειώνει ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα κάποιο ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ έχει ζητήσει από τον Τραμπ να καθυστερήσει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν, καθώς εκτιμάται ότι το εβραϊκό κράτος θα βρεθεί στο επίκεντρο πιθανών ιρανικών αντιποίνων σε περίπτωση μεγάλης αμερικανικής επίθεσης. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια της χώρας και την πιθανότητα ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης.
Παρά τις εκκλήσεις αυτές, Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.
