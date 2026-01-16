Ζελένσκι: Αν επιτευχθεί συμφωνία, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε ακόμα και την επόμενη εβδομάδα
Ουκρανική αντιπροσωπεία πηγαίνει στις ΗΠΑ για τις λεπτομέρειες - Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί στο Νταβός, εκεί που οι παγκόσμιοι ηγέτες θα βρεθούν για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
Την ετοιμότητα του Κιέβου να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή.
Όπως είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, τα έγγραφα για μια συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπογραφούν την επόμενη εβδομάδα, εάν επιτευχθεί συμφωνία πριν από τότε.
Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μια συμφωνία που θα τερμάτιζε τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, θα μπορούσε να επικυρωθεί στην ελβετική πόλη του Νταβός, όπου διεθνείς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, θα συγκεντρωθούν για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (19-23 Ιανουαρίου).
Ακόμη, επισήμανε πως μια ουκρανική αντιπροσωπεία κατευθύνεται, ήδη, προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με εγγυήσεις ασφάλειας και ένα πακέτο μέτρων για την ευημερία. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών αυτών, η αντιπροσωπεία του Κιέβου ελπίζει επίσης να ενημερωθεί με σαφήνεια σχετικά με τη στάση της Ρωσίας.
«Η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας που θα διαρκέσουν περισσότερο από τη θητεία του Τραμπ», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Ουκρανός πρόεδρος, κατηγορώντας επίσης τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες, ενώ, όπως είπε, τα τελεσίγραφα δεν είναι τρόπος για να ασκείται διπλωματία.
Ο Ζελένσκι προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε ανοιχτά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Κίεβο στη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.
«Κάποιες φορές θέλω να μιλήσω ειλικρινά, αλλά η κατάσταση δεν το επιτρέπει. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα το πρωί είχαμε αρκετά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας χωρίς πυραύλους. Σήμερα μπορώ να το πω αυτό ανοιχτά, γιατί σήμερα έχουμε αυτούς τους πυραύλους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι κάθε πακέτο πυραύλων που λαμβάνει η Ουκρανία προκύπτει έπειτα από έντονες και επίμονες διπλωματικές προσπάθειες, τόσο προς τις ευρωπαϊκές χώρες όσο και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε, η διαδικασία εξασφάλισης στρατιωτικής βοήθειας απαιτεί συνεχή επικοινωνία και πολιτική πίεση προς τους συμμάχους.
Παράλληλα, σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα συστήματα Patriot, τα οποία –όπως είπε– «ποτέ δεν θα είναι αρκετά». Η Ουκρανία, σύμφωνα με τον ίδιο, διαθέτει πλέον μεγάλο αριθμό διαφορετικών αντιαεροπορικών συστημάτων που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες και διαρκείς ανάγκες σε πυραύλους.
Ενίσχυση στην αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ο ΖελένσκιΣτο μεταξύ, σημαντική ενίσχυση στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας ανακοίνωσε ο Ζελένσκι, αποκαλύπτοντας ότι η χώρα παρέλαβε σήμερα πυραύλους για συστήματα που παρέμεναν χωρίς διαθέσιμα πυρομαχικά.
