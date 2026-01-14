Νέες απειλές Τραμπ λίγο πριν τον απαγχονισμό του πρώτου διαδηλωτή στο Ιράν: Θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα αν το κάνετε

Στον Ερφάν Σολτανί δόθηκαν μόλις 10 λεπτά για να αποχαιρετήσει τους συγγενείς του - Σφοδρή η αντίδραση της Τεχεράνης στον ΟΗΕ κατά των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για πάνω από 2.000 νεκρούς από την καταστολή