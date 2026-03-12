Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Αντιπολεμική συγκέντρωση και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας-Μεσογείων
Αντιπολεμική συγκέντρωση και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας-Μεσογείων
Έχει κλείσει ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα - Στη συγκέντρωση που διοργανώνουν συλλογικότητες βρέθηκε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης κρατώντας μία μεγάλη φωτογραφία Αλί Χαμενεΐ
Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος προχώρησε η ΕΛΑΣ, καθώς είναι σε εξέλιξη αντιπολεμική συγκέντρωση από διάφορες οργανώσεις και συλλογικότητες για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Στο κέντρο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση.
Παράλληλα, λόγω της αντιπολεμικής συγκέντρωσης έχει κλείσει ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα. Στη συγκέντρωση που διοργανώνουν συλλογικότητες βρέθηκε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης κρατώντας μία μεγάλη φωτογραφία Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε στην αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ.
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στην Βασιλίσσης Σοφίας.
Λόγω της συγκέντρωσης ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισίας και την Μεσογείων.
Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση:
Παράλληλα, λόγω της αντιπολεμικής συγκέντρωσης έχει κλείσει ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα. Στη συγκέντρωση που διοργανώνουν συλλογικότητες βρέθηκε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης κρατώντας μία μεγάλη φωτογραφία Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε στην αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ.
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στην Βασιλίσσης Σοφίας.
Λόγω της συγκέντρωσης ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισίας και την Μεσογείων.
Live η κίνηση στους δρόμους
Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα