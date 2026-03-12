Αντιπολεμική συγκέντρωση και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας-Μεσογείων

Έχει κλείσει ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα - Στη συγκέντρωση που διοργανώνουν συλλογικότητες βρέθηκε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης κρατώντας μία μεγάλη φωτογραφία Αλί Χαμενεΐ