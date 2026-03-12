Αντιπολεμική συγκέντρωση και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας-Μεσογείων
Αντιπολεμική συγκέντρωση και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας-Μεσογείων

Έχει κλείσει ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα -  Στη συγκέντρωση που διοργανώνουν συλλογικότητες βρέθηκε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης κρατώντας μία μεγάλη φωτογραφία Αλί Χαμενεΐ 

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος προχώρησε η ΕΛΑΣ, καθώς είναι σε εξέλιξη αντιπολεμική συγκέντρωση από διάφορες οργανώσεις και συλλογικότητες για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Στο κέντρο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση.

Παράλληλα, λόγω της αντιπολεμικής συγκέντρωσης έχει κλείσει ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα. Στη συγκέντρωση που διοργανώνουν συλλογικότητες βρέθηκε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης κρατώντας μία μεγάλη φωτογραφία Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε στην αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης με τη φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στην Βασιλίσσης Σοφίας.

Λόγω της συγκέντρωσης ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισίας και την Μεσογείων.

Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση: 

