Λαριτζανί: Αν ο Τραμπ κόψει το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

Ο Αλί Λαριτζανί, Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, προειδοποίησε ότι εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα στο Ιράν «εντός μίας ώρας», τότε το Ιράν θα προκαλέσει διακοπή ρεύματος σε όλες τις χώρες της περιοχής «εντός μισής ώρας».
«Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: "Θα μπορούσα να διακόψω την ηλεκτρική ενέργεια του Ιράν σε μια ώρα, αλλά δεν το έκανα". Ωστόσο, αν το έκανε αυτό, θα χρειαζόταν μόνο μισή ώρα για να προκληθεί πλήρης διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη την περιοχή, και το σκοτάδι θα γινόταν μια κατάλληλη ευκαιρία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των Αμερικανών στρατιωτών που διέφυγαν στην περιοχή» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X ο Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.
Trump has said "we can take apart Iran's electric capacity within one hour, but we have not done it."— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 12, 2026
Well, if they do that, the whole region will go dark in less than half an hour and darkness provides ample opportunity to hunt down US servicemen running for safety.
