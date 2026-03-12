Τραγωδία στην Τουρκία: Σκότωσε την 13χρονη κόρη του, την έθαψε στον κήπο και αυτοκτόνησε

Μετά την αυτοκτονία του πατέρα οι αστυνομικοί επικέντρωσαν την έρευνα στις τηλεφωνικές του συνομιλίες και κατέληξαν στον κήπο του σπιτιού όπου είχε θάψει το παιδί του