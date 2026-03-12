Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Τραγωδία στην Τουρκία: Σκότωσε την 13χρονη κόρη του, την έθαψε στον κήπο και αυτοκτόνησε
Μετά την αυτοκτονία του πατέρα οι αστυνομικοί επικέντρωσαν την έρευνα στις τηλεφωνικές του συνομιλίες και κατέληξαν στον κήπο του σπιτιού όπου είχε θάψει το παιδί του
Η δολοφονία μίας 13χρονης από τον πατέρα της συγκλονίζει την Τουρκία. Η Ζεχρά Ουζούμ από το Εσκισεχίρ είχε εξαφανιστεί πριν από 10 ημέρες και η σορός της εντοπίστηκε θαμμένη σε κήπο. Ο πατέρας της, Αμπντουλραζάκ, είχε απαγχονιστεί δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση του παιδιού.
Ήταν στις 2 Μαρτίου όταν η οικογένεια Ουζούμ που κατοικούσε στη συνοικία Camlıca του Tepebası, εξαφανίστηκε. Η οικογένειά της, αφού δεν κατάφερε να την εντοπίσει, δήλωσε την εξαφάνιση στην αστυνομική διεύθυνση του Εσκισεχίρ. Αστυνομικοί αναζητούσαν την 13χρονη με τη συνδρομή πολιτών.
Δύο ημέρες μετά, στις 4 Μαρτίου, ο πατέρας της Ζεχρά Αμπντουλραζάκ Ουζούμ έβαλε τέλος στη ζωή του δια απαγχονισμού. Μετά από αυτό το γεγονός, η έρευνα επικεντρώθηκε στον πατέρα με τις τηλεφωνικές του συνομιλίες να μπαίνουν στο μικροσκόπιο, ενώ οι αστυνομικοί αναζήτησαν και υλικό από κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με την Hurriyet.
Από τα στοιχεία που συνέλλεξαν οι αστυνομικοί κατέληξαν στα ίχνη του πατέρα και σκάβοντας τον κήπο του σπιτιού του στην αγροτική περιοχή Asagıkartal βρήκαν τη σορό της 13χρονης. Στο σημείο έσπευσε εισαγγελέας και ιατροδικαστής ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.
Eskişehir'de 13 yaşındaki Zehra Üzüm'den acı haber geldi.— Habertürk (@Haberturk) March 12, 2026
Ekiplerin incelemesi sonucu küçük kızın cansız bedeni, kayıp ihbarından 2 gün sonra intihar eden babasının hobi bahçesinde gömülü bulundu.
Soruşturma, hayatına son veren babanın telefon kayıtları ve kamera görüntüleri… https://t.co/uZJMOs53AM pic.twitter.com/HMHKFPzgmx
