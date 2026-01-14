Ιράν κατά Τραμπ στον ΟΗΕ: «Υποκινεί τη βία και απειλεί την εθνική μας ασφάλεια»
Με επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η ιρανική διπλωματία κατηγορεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ για απόπειρα αποσταθεροποίησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανάρτησή του υπέρ των διαδηλωτών
Σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε χθες Τρίτη η ιρανική διπλωματία, κατηγορώντας τον ότι ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση, υποκινεί τη βία και απειλεί την εθνική κυριαρχία και ασφάλεια του Ιράν, με επιστολή που απηύθυνε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τεχεράνης στον ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, αναφέρει στην επιστολή του ότι οι δηλώσεις και οι δημόσιες παρεμβάσεις του Αμερικανού προέδρου συνιστούν «ανοιχτή ενθάρρυνση πολιτικής αποσταθεροποίησης» και «ευθεία απειλή κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας».
Το κείμενο της επιστολής κοινοποιήθηκε και στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.
Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του Τραμπ ενθαρρύνουν περαιτέρω τη βία και επιτείνουν την αστάθεια, σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και πολιτικής έντασης στο Ιράν.
Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ ανέφερε ότι ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου «σταματήσουν οι παράλογες δολοφονίες διαδηλωτών», καταλήγοντας με τη φράση «Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘ ΟΔON».
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη τεταμένο διπλωματικό κλίμα, ενώ το ζήτημα των διαδηλώσεων και της καταστολής τους στο Ιράν παραμένει στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.
«Nομική ευθύνη» για απώλειες ζωώνΣύμφωνα με τον Ιραβανί, «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν άμεση και αναντίρρητη νομική ευθύνη για τη συνεπαγόμενη απώλεια ζωών αθώων πολιτών, ιδιαίτερα νέων», στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ταραχών στη χώρα.
H ανάρτηση που προκάλεσε την αντίδρασηΗ επιστολή συντάχθηκε ως απάντηση σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο προσωπικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία κάλεσε ανοιχτά τους Ιρανούς πολίτες να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι για την καταστολή «θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα».
Kλιμάκωση της διπλωματικής έντασηςΗ παρέμβαση της Τεχεράνης στον ΟΗΕ έρχεται εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, με την ιρανική κυβέρνηση να καταγγέλλει ανοιχτά ξένη ανάμειξη στις εσωτερικές της υποθέσεις και την Ουάσιγκτον να υιοθετεί ολοένα και σκληρότερη ρητορική.
