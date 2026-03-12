Ανήλικος οδηγός συνελήφθη στον Βόλο: Πέρασε με κόκκινο και τραυμάτισε αστυνομικό στο πόδι

Πρόκειται για 16χρονο που οδηγώντας μηχανάκι δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας για έλεγχο μετά από παραβίαση φωτεινού σηματοδοτή, συνελήφθη κι η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου