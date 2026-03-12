Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Ανήλικος οδηγός συνελήφθη στον Βόλο: Πέρασε με κόκκινο και τραυμάτισε αστυνομικό στο πόδι
Πρόκειται για 16χρονο που οδηγώντας μηχανάκι δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας για έλεγχο μετά από παραβίαση φωτεινού σηματοδοτή, συνελήφθη κι η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου
Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Βόλο, μετά από σωρεία παραβάσεων του ΚΟΚ ενώ οδηγούσε ένα δίκυκλο, χωρίς άδεια οδήγησης.
Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ο ανήλικος αφού παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης των αστυνομικών για επικείμενο έλεγχο και έπειτα ανέπτυξε ταχύτητα, προβαίνοντας σε επικίνδυνους ελιγμούς και τροχονομικές παραβάσεις (κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, αντικανονική προσπέραση).
Στη συνέχεια, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα την πτώση του, ωστόσο σε επιχειρούμενη προσπάθεια των αστυνομικών να τον προσεγγίσουν, ο οδηγός επανεπιβιβάστηκε στο όχημα και κινήθηκε, οδηγώντας το, προς το μέρος των αστυνομικών, με συνέπεια τον τραυματισμό ενός αστυνομικού στο πόδι.
Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.
Επιπλέον, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.
Τραυμάτισε αστυνομικόΜάλιστα, στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον συλλάβουν, ο ανήλικος φέρεται να αντιστάθηκε, απωθώντας τους αστυνομικούς, ενώ τραυμάτισε στο χέρι δεύτερο αστυνομικό.
