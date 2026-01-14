Ιράν: Πάνω από 2.000 νεκροί από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων, λένε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ιράν: Πάνω από 2.000 νεκροί από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων, λένε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη «θα πληρώσει μεγάλο τίμημα» και καλεί τους πολίτες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις – Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα
Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε μόλις 17 ημέρες από τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει στους Ιρανούς ότι η αμερικανική βοήθεια «είναι καθ’ οδόν» και απειλεί την ιρανική ηγεσία με σοβαρές συνέπειες.
Η αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), συνολικά έχουν καταγραφεί 2.403 θάνατοι, ανάμεσά τους και 12 παιδιά, ενώ εξετάζονται αναφορές για άλλους 779 νεκρούς. Επίσης επιβεβαιώνονται τουλάχιστον 18.434 συλλήψεις. «Είμαστε συγκλονισμένοι, αλλά εκτιμούμε ότι ακόμη κι αυτοί οι αριθμοί είναι συντηρητικοί», δήλωσε στο Associated Press ο αναπληρωτής διευθυντής της οργάνωσης, Σκάιλαρ Τόμσον.
Παράλληλα, αξιωματούχος του Ιράν επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι νεκροί φτάνουν τους 2.000, αποδίδοντας ωστόσο τις απώλειες σε «τρομοκράτες».
Αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει το θεοκρατικό καθεστώς μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.
Η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά την περασμένη Πέμπτη, όταν οι αρχές απάντησαν στις διαδηλώσεις με θανατηφόρα βία. Η καταστολή συνοδεύτηκε από σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, γεγονός που δυσχεραίνει την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των γεγονότων.
Άλλη οργάνωση, η νορβηγική Iran Human Rights, ανέφερε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 734 διαδηλωτών.
Οι εξελίξεις εντείνουν περαιτέρω την ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κλιμάκωση της βίας και τον αυξανόμενο αριθμό θυμάτων.
According to HRANA’s confirmed and verified data, at least 2,403 protesters have been confirmed killed, including 12 children. The verified figures also confirm 18,434 arrests, 1,134 cases of severe injury, and 97 instances of forced confessions being broadcast. Protests have… pic.twitter.com/fhKuZMrTy0— HRANA English (@HRANA_English) January 13, 2026
Διαδηλώσεις σε όλη τη χώραΟι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπου 180 πόλεις και κωμοπόλεις και στις 31 επαρχίες του Ιράν. Αρχικά πυροδοτήθηκαν από την κατάρρευση του εθνικού νομίσματος και το εκρηκτικό κόστος ζωής, ωστόσο σύντομα εξελίχθηκαν σε ανοιχτές πολιτικές διεκδικήσεις.
Απειλές και κυρώσεις από την ΟυάσιγκτονΟ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ιρανικές αρχές «θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα» για την αιματοχυσία και κάλεσε τους πολίτες να «συνεχίσουν να διαδηλώνουν». Παράλληλα, εξετάζει στρατιωτικές και άλλες επιλογές, έχοντας ήδη ανακοινώσει την επιβολή δασμών 25% σε οποιαδήποτε χώρα συναλλάσσεται εμπορικά με το Ιράν.
