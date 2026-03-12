Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Ηλεία: Μητέρα κατήγγειλε για αρπαγή τον πατέρα των δύο μικρών παιδιών τους
Ηλεία: Μητέρα κατήγγειλε για αρπαγή τον πατέρα των δύο μικρών παιδιών τους
Η μητέρα κατήγγειλε πως ο πατέρας άρπαξε τα παιδιά ηλικίας 2 και 3 ετών με προορισμό την περιοχή του Παλαιοχωρίου Γαστούνης
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή των Λαστεϊκών στην Ηλεία, με αρπαγή των δύο παιδιών ζευγαριού από τον πατέρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Ilialive.gr, πρόκειται για μια ιδιάζουσα κατάσταση ανάμεσα σε ζευγάρι Ρομά, με πολλές εντάσεις και επεισόδια. Η μητέρα φέρεται να κατήγγειλε πως το μεσημέρι της Πέμπτης, ο πατέρας άρπαξε τα παιδιά ηλικίας 2 και 3 ετών με προορισμό την περιοχή του Παλαιοχωρίου Γαστούνης.
Η Αστυνομία ενημερώθηκε και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα και των παιδιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Ilialive.gr, πρόκειται για μια ιδιάζουσα κατάσταση ανάμεσα σε ζευγάρι Ρομά, με πολλές εντάσεις και επεισόδια. Η μητέρα φέρεται να κατήγγειλε πως το μεσημέρι της Πέμπτης, ο πατέρας άρπαξε τα παιδιά ηλικίας 2 και 3 ετών με προορισμό την περιοχή του Παλαιοχωρίου Γαστούνης.
Η Αστυνομία ενημερώθηκε και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα και των παιδιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα