Ηλεία: Μητέρα κατήγγειλε για αρπαγή τον πατέρα των δύο μικρών παιδιών τους
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεία Αρπαγή παιδιού Αστυνομία

Ηλεία: Μητέρα κατήγγειλε για αρπαγή τον πατέρα των δύο μικρών παιδιών τους

Η μητέρα κατήγγειλε πως ο πατέρας άρπαξε τα παιδιά ηλικίας 2 και 3 ετών με προορισμό την περιοχή του Παλαιοχωρίου Γαστούνης

Ηλεία: Μητέρα κατήγγειλε για αρπαγή τον πατέρα των δύο μικρών παιδιών τους
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή των Λαστεϊκών στην Ηλεία, με αρπαγή των δύο παιδιών ζευγαριού από τον πατέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ilialive.gr, πρόκειται για μια ιδιάζουσα κατάσταση ανάμεσα σε ζευγάρι Ρομά, με πολλές εντάσεις και επεισόδια. Η μητέρα φέρεται να κατήγγειλε πως το μεσημέρι της Πέμπτης, ο πατέρας άρπαξε τα παιδιά ηλικίας 2 και 3 ετών με προορισμό την περιοχή του Παλαιοχωρίου Γαστούνης.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα και των παιδιών.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης