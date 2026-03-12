Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας μετά από τροχαίο, καθυστερήσεις και στην Κατεχάκη
Αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας μετά από τροχαίο, καθυστερήσεις και στην Κατεχάκη
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο
Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του δικύκλου.
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στην Κηφισίας, στην υπόγεια γέφυρα στο ύψος της Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κηφισιά.
Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από τη συμβολή της με την Αλεξάνδρας μέχρι την Κατεχάκη.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κατεχάκη αλλά και στο ρεύμα ανόδου της Βασιλίσσης Σοφίας.
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στην Κηφισίας, στην υπόγεια γέφυρα στο ύψος της Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κηφισιά.
Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από τη συμβολή της με την Αλεξάνδρας μέχρι την Κατεχάκη.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κατεχάκη αλλά και στο ρεύμα ανόδου της Βασιλίσσης Σοφίας.
Live η κίνηση στους δρόμους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα