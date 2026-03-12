Αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας μετά από τροχαίο, καθυστερήσεις και στην Κατεχάκη
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο

Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του δικύκλου. 

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στην Κηφισίας, στην υπόγεια γέφυρα στο ύψος της Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από τη συμβολή της με την Αλεξάνδρας μέχρι την Κατεχάκη.


Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κατεχάκη αλλά και στο ρεύμα ανόδου της Βασιλίσσης Σοφίας.

Live η κίνηση στους δρόμους

