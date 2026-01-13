Ο Τραμπ καλεί τους συμμάχους των ΗΠΑ να φύγουν από το Ιράν: Δεν είναι κακή ιδέα, λέει και απειλεί εκ νέου την Τεχεράνη ότι θα πληρώσει για τους νεκρούς διαδηλωτές
Σε ομιλία του από το Ντιτρόιτ, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν να διαδηλώνουν - Αρνήθηκε να αποκαλύψει ποια είναι η βοήθεια «καθ' οδόν», που είχε αναφέρει νωρίτερα σήμερα
Μήνυμα προς το ιρανικό καθεστώς έστειλε σε ομιλία του την Τρίτη από το Ντιτρόιτ ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι όσοι «σκοτώνουν ή κακοποιούν Ιρανούς διαδηλωτές», θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα.
Τόνισε παράλληλα, όταν του τέθηκε σχετικό ερώτημα, ότι έχει συμβουλεύσει τους συμμάχους των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από το Ιράν: «Νομίζω ότι πρέπει να φύγουν, δεν είναι κακή ιδέα» είπε, χρησιμοποιώντας ωστόσο τον όρο «get out», αντί για το «evacuate» (σ.σ. «εκκενώστε»), που δεν αφήνει να διαφανούν οι προθέσεις του για το αν και πώς θα χτυπήσει την Τεχεράνη.
«Προς όλους τους Ιρανούς πατριώτες: συνεχίστε να διαμαρτύρεστε, καταλάβετε τους θεσμούς σας, αν είναι δυνατόν, και αποκαλύψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών που σας κακοποιούν πολύ άσχημα» είπε μεταξύ άλλων κατά την ομιλία του.
Αλλά δεν ξέχασε ούτε τη συνθηματολογία ούτε την καταστροφολογία: «Εγώ λέω, κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο. Ήταν μια μεγάλη χώρα μέχρι που ήρθαν αυτά τα τέρατα και την κατέλαβαν, και τώρα είναι όλα πολύ εύθραυστα. Σας λέω ότι αν δεν είχε κερδίσει τις εκλογές θα είχε συμβεί και σε εμάς».
Νωρίτερα την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του έλεγε ότι οι Ιρανοί πρέπει να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και να «καταλάβουν τους θεσμούς», λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».
Αργότερα κλήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε στην ανάρτησή του, αλλά δεν είχε κάποια σαφή απάντηση: «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας. Λυπάμαι».
Σχετικά με τον αριθμό των νεκρών και την ώρα που εκτιμήσεις μιλούν για 2.000 έως και 20.000 νεκρούς, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι η εικόνα που έχει και ο ίδιος είναι θολή: «Ακούω πέντε διαφορετικά σύνολα αριθμών», είπε σε δημοσιογράφους πριν από την ομιλία «ένας θάνατος είναι πάρα πολύς, αλλά ακούω πολύ χαμηλότερους αριθμούς και μετά ακούω πολύ υψηλότερους αριθμούς».
Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει το επόμενο 24ωρο, είπε ακόμη.
Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως το Channel 14, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποφασίσει να χτυπήσει το Ιράν -και θα το κάνει, όχι με «σκόρπια» χτυπήματα σε στρατιωτικούς στόχους, αλλά με ένα, μεγάλο χτύπημα, που θα τελειώσει οριστικά το ιρανικό καθεστώς.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αμερικανικό χτύπημα θα έχει ως στόχο να αναγκάσει την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί με τους όρους της Ουάσινγκτον, ενώ σε μέγιστο βαθμό συναγερμού έχουν τεθεί οι IDF, για την περίπτωση που το Ιράν επιχειρήσει αντίποινα.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) January 13, 2026
To all Iranian patriots: keep protesting. Take over your institutions if possible. And save the names of the killers and the abusers that are abusing you.
You’re being very badly abused, if the numbers are right. I hear five different sets of numbers. One death… pic.twitter.com/TWHUpJeC0F
Reporter: You said to Iran this morning that help is on the way, what did you mean by that?— Clash Report (@clashreport) January 13, 2026
Trump: You are going to have to figure that one out, I am sorry. pic.twitter.com/oEN8d7xe6N
Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως το Channel 14, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποφασίσει να χτυπήσει το Ιράν -και θα το κάνει, όχι με «σκόρπια» χτυπήματα σε στρατιωτικούς στόχους, αλλά με ένα, μεγάλο χτύπημα, που θα τελειώσει οριστικά το ιρανικό καθεστώς.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αμερικανικό χτύπημα θα έχει ως στόχο να αναγκάσει την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί με τους όρους της Ουάσινγκτον, ενώ σε μέγιστο βαθμό συναγερμού έχουν τεθεί οι IDF, για την περίπτωση που το Ιράν επιχειρήσει αντίποινα.
