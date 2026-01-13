Έκλεισε και το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης λόγω παγετού, ποια άλλα έχουν προβλήματα
Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης έκλεισε προσωρινά λόγω υαλόπαγου και υπερβολικής ποσότητας πάγου, ανέφερε σήμερα το αεροδρόμιο στη σελίδα του στο Facebook.
Due to black ice and extreme icing, Ferenc Liszt International Airport is temporarily not receiving and launching flights since 10:25 am for safety reasons. Budapest Airport will continue to provide updates on the developments; please follow the airport operator’s online… pic.twitter.com/J8fkw40I2h— Budapest Airport (@budairport) January 13, 2026
Nem fogad és nem is indít járatokat.#budapest #hungary #airplane #plane #air #airport #weather #indexhuhttps://t.co/I7esqgRYza— Index.hu (@indexhu) January 13, 2026
