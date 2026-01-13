Έκλεισε και το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης λόγω παγετού, ποια άλλα έχουν προβλήματα
Έκλεισε και το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης λόγω παγετού, ποια άλλα έχουν προβλήματα

Αεροδρόμια στην Πράγα, τη Βιέννη και την Μπρατισλάβα επηρεάστηκαν επίσης από τις καιρικές συνθήκες

Έκλεισε και το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης λόγω παγετού, ποια άλλα έχουν προβλήματα
Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης έκλεισε προσωρινά λόγω υαλόπαγου και υπερβολικής ποσότητας πάγου, ανέφερε σήμερα το αεροδρόμιο στη σελίδα του στο Facebook.



Αεροδρόμια στην Πράγα, τη Βιέννη και την Μπρατισλάβα επηρεάστηκαν επίσης από τις καιρικές συνθήκες.

Το αεροδρόμιο της Βιέννης ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να επαναλάβει τη λειτουργία του από τις 11:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας).



Οι αναχωρήσεις πτήσεων θα επαναληφθούν από τις 11:00 τοπική ώρα, με τις αφίξεις να επαναλαμβάνονται από το μεσημέρι τοπική ώρα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας στο Reuters.

Νωρίτερα σήμερα, ένα παχύ στρώμα πάγου είχε σχηματιστεί στους διαδρόμους προσαπογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, αναγκάζοντας το αεροδρόμιο να εκτρέψει πτήσεις προς άλλα αεροδρόμια.
