Κλειστά τα αεροδρόμια σε Βιέννη και Μπρατισλάβα λόγω κακοκαιρίας, «πολύ περιορισμένη λειτουργία» στο αεροδρόμιο της Πράγας
Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης στη Βιέννη
Συνθήκες παγετού ανάγκασαν το προσωπικό να κλείσει σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας) το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης και να περιορίσει τις πτήσεις στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.
Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.
Στο μεταξύ, παγωμένη βροχή ανάγκασε το αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.
Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.
Την ίδια ώρα και το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας στη Σλοβακία ανακοίνωσε στα social media ότι κλείνει σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας).
❌🛫 Der Viennaairport ist wegen des Glatteises aktuell gesperrt. Ein dicker Eispanzer ❄️ hat sich auf dem Vorfeld und den Rollwegen gebildet, sodass kein sicherer Flugbetrieb stattfinden kann.— WetterOnline Austria (@WetterOnline_AT) January 13, 2026
👉 https://t.co/UnUeYmlek1 #Glatteis #Eisregen #Wien #Flughafen pic.twitter.com/AxdibwyA7v
Václav Havel Airport Prague is currently operating only in a very limited mode. Due to intense freezing rain, arrivals are being restricted to allow for de-icing of the main runway, taxiways, and aircraft stands. These arrival restrictions will cause flight delays throughout the… pic.twitter.com/MO2NJ1J3rE— Prague Airport (@PragueAirport) January 13, 2026
