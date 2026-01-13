Κλειστά τα αεροδρόμια σε Βιέννη και Μπρατισλάβα λόγω κακοκαιρίας, «πολύ περιορισμένη λειτουργία» στο αεροδρόμιο της Πράγας
ΚΟΣΜΟΣ
Κακοκαιρία Σλοβακία Βιέννη Πράγα Παγετός

Κλειστά τα αεροδρόμια σε Βιέννη και Μπρατισλάβα λόγω κακοκαιρίας, «πολύ περιορισμένη λειτουργία» στο αεροδρόμιο της Πράγας

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης στη Βιέννη

Κλειστά τα αεροδρόμια σε Βιέννη και Μπρατισλάβα λόγω κακοκαιρίας, «πολύ περιορισμένη λειτουργία» στο αεροδρόμιο της Πράγας
Συνθήκες παγετού ανάγκασαν το προσωπικό να κλείσει σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας) το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης και να περιορίσει τις πτήσεις στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.



Στο μεταξύ, παγωμένη βροχή ανάγκασε το αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.



Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.

Κλείσιμο
Την ίδια ώρα και το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας στη Σλοβακία ανακοίνωσε στα social media ότι κλείνει σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας).

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης