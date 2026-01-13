Ιράν: «Ίσως παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αυτού του καθεστώτος», εκτιμά ο Μερτς
Η χώρα παραμένει αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο καθώς δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και περισσότερες από 100 ώρες

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προέβλεψε ότι το καθεστώς στο Ιράν ενδέχεται να φτάνει στο τέλος του εν μέσω μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα, η οποία παραμένει αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο καθώς δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και περισσότερες από 100 ώρες.

«Αν ένα καθεστώς μπορεί να παραμείνει την εξουσία μόνο με τη χρήση βίας, τότε ουσιαστικά έχει τελειώσει», σχολίασε ο Μερτς σήμερα από τη Μπανγκαλόρ της Ινδίας. «Υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή ίσως παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αυτού του καθεστώτος», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός καγκελάριος είχε καταδικάσει ήδη χθες, Δευτέρα, τις ενέργειες των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, χαρακτηρίζοντάς τις «δυσανάλογες» και «βίαιες».

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν – οι σοβαρότερες εδώ και χρόνια - ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη ως αντίδραση στον υψηλό πληθωρισμό και την κακή οικονομική κατάσταση. Πλέον έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις έχοντας πάρει πολιτική τροπή, ενώ έχουν σημειωθεί ταραχές και επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις ταραχές.

Από την πλευρά τους ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούν βίαιες τακτικές για την αντιμετώπιση των διαδηλωτών.

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO), με έδρα το Όσλο, έχει ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 648 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Εξάλλου στη χώρα έχει διακοπεί η πρόσβαση στο ίντερνετ από τις 8 Ιανουαρίου και συνεχίζεται εδώ και 108 ώρες, όπως ανέφερε στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

«Εδώ και 108 ώρες το Ιράν έχει επιβάλει διακοπή στην πρόσβαση στο διαδίκτυο σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που απομονώνει τους Ιρανούς από τον υπόλοιπο κόσμο και τον έναν από τον άλλο», τόνισε η Netblocks.

Ωστόσο οι τηλεφωνικές συνδέσεις με το εξωτερικό, που είχαν διακοπεί την Παρασκευή, έχουν αποκατασταθεί, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται στην Τεχεράνη.
