Δασμούς 25% σε όποια χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ: «Η απόφαση είναι τελική»

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει άμεση επιβολή δασμών σε χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, κλιμακώνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη