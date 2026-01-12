Δασμούς 25% σε όποια χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ: «Η απόφαση είναι τελική»
Δασμούς 25% σε όποια χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ: «Η απόφαση είναι τελική»

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει άμεση επιβολή δασμών σε χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, κλιμακώνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη

Σε νέα κλιμάκωση της πίεσης κατά του Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την επιβολή δασμών σε τρίτες χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθαρίζει ότι το μέτρο τίθεται σε ισχύ άμεσα και δεν επιδέχεται καμία διαπραγμάτευση.

«Από τώρα και στο εξής, οποιαδήποτε χώρα κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πληρώνει δασμό 25% σε κάθε και οποιαδήποτε συναλλαγή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή η απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί μια σαφή σκλήρυνση της αμερικανικής γραμμής απέναντι στην Τεχεράνη, μεταφέροντας το βάρος των κυρώσεων και σε χώρες που επιλέγουν να διατηρήσουν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Ουσιαστικά, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να απομονώσει περαιτέρω το ιρανικό καθεστώς, θέτοντας διλήμματα σε συμμάχους και εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ εν μέσω μεγάλων αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων απ’ άκρη σ’ άκρη στο Ιράν.

Η αναφορά του Τραμπ ότι η απόφαση είναι «τελική και αμετάκλητη» υποδηλώνει πως η αμερικανική πλευρά δεν προτίθεται να αφήσει περιθώρια εξαιρέσεων ή παρεκκλίσεων.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος με την ανάρτησή του αυτή αναφέρεται σε Ρωσία, Κίνα και Βόρεια Κορέα.
