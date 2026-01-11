Ένα κόκκινο σημάδι στο χιόνι: Πώς το AI έλυσε το μυστήριο ενός αγνοούμενου ορειβάτη

Η αναζήτηση αγνοουμένων σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες, σε ορισμένες περιπτώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα σε λίγες ώρες – και να σώσει ζωές