Πούτιν: Έρχονται πιο εξελιγμένα οπλικά συστήματα το 2026
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μιλώντας σε ειδική διάσκεψη του υπουργείου Άμυνας για το νέο έτος υπογράμμισε πως η Μόσχα αναπτύσσει διαρκώς μία σειρά από νέα οπλικά συστήματα και σημείωσε πως πλέον αυτά θα χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά στα πεδία της Ουκρανίας.
Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία τόνισε πως οι νέες ενισχυμένες δυνάμεις της Ρωσίας κερδίζουν κάθε μάχη σε κάθε πεδίο και πως τα όπλα του ΝΑΤΟ δεν αρκούν στο Κίεβο.
Ο Πούτιν ανέφερε πως η οικονομία της Ρωσίας είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένη και θα παραμείνει και το 2026 στις μάχες και πως υπάρχει ειδικό ρωσικό σχέδιο για ανάπτυξη οπλικών συστημάτων και στο διάστημα.
