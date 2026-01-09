Πούτιν: Έρχονται πιο εξελιγμένα οπλικά συστήματα το 2026
Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία τόνισε πως οι νέες ενισχυμένες δυνάμεις της Ρωσίας κερδίζουν κάθε μάχη σε κάθε πεδίο και πως τα όπλα του ΝΑΤΟ δεν αρκούν στο Κίεβο

Γιάννης Χαραμίδης
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μιλώντας σε ειδική διάσκεψη του υπουργείου Άμυνας για το νέο έτος υπογράμμισε πως η Μόσχα αναπτύσσει διαρκώς μία σειρά από νέα οπλικά συστήματα και σημείωσε πως πλέον αυτά θα χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά στα πεδία της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος Πρόεδρος σημείωσε με νόημα προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας πως το χθεσινό χτύπημα με υπερηχητικό πύραυλο στα δυτικά της Ουκρανίας - στη συνοριογραμμή με την Πολωνία - είναι ένα βελτιωμένο μοντέλο των πυραύλων Oreshnik που για πρώτη φορά η Μόσχα φαίνεται να χρησιμοποίησε πριν από μερικούς μήνες στο Ντνίπρο. Προανήγγελλε πως νέα οπλικά συστήματα θα προστεθούν εντός του 2026 και στο πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας του.

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία τόνισε πως οι νέες ενισχυμένες δυνάμεις της Ρωσίας κερδίζουν κάθε μάχη σε κάθε πεδίο και πως τα όπλα του ΝΑΤΟ δεν αρκούν στο Κίεβο.

Ο Πούτιν ανέφερε πως η οικονομία της Ρωσίας είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένη και θα παραμείνει και το 2026 στις μάχες και πως υπάρχει ειδικό ρωσικό σχέδιο για ανάπτυξη οπλικών συστημάτων και στο διάστημα.
