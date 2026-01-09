Έγκλημα πολέμου η επίθεση με τον Oreshnik, λέει το Κίεβο - Κυκλοφόρησαν φωτογραφίες με τα συντρίμμια του πυραύλου

Η επίθεση έγινε στην πόλη Λβιβ, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία - Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι εκτόξευσε τον υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο εναντίον της γειτονικής της χώρας για δεύτερη φορά από την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία