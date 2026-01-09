Ζαχάροβα: Ο Τραμπ απελευθέρωσε δύο Ρώσους από το πλήρωμα του τάνκερ που κατέλαβαν οι ΗΠΑ στον Ατλαντικό

Οι Αρχές των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το πλοίο ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που εξυπηρετεί στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων μεταφέροντας πετρέλαιο της Βενεζουέλας, της Ρωσίας και του Ιράν