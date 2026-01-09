Ζαχάροβα: Ο Τραμπ απελευθέρωσε δύο Ρώσους από το πλήρωμα του τάνκερ που κατέλαβαν οι ΗΠΑ στον Ατλαντικό
Ζαχάροβα: Ο Τραμπ απελευθέρωσε δύο Ρώσους από το πλήρωμα του τάνκερ που κατέλαβαν οι ΗΠΑ στον Ατλαντικό

Οι Αρχές των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το πλοίο ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που εξυπηρετεί στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων μεταφέροντας πετρέλαιο της Βενεζουέλας, της Ρωσίας και του Ιράν

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε το αίτημά της και απελευθέρωσε δύο Ρώσους, μέλη του πληρώματος του πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία που συνέλαβαν αυτή την εβδομάδα οι ΗΠΑ στον Βόρειο Ατλαντικό.

«Σε απάντηση στο αίτημά μας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε την απόφαση να απελευθερώσει δύο Ρώσους πολίτες, μέλη του πληρώματος του πετρελαιοφόρου Marinera», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη» της Μόσχας.

Το πλοίο κατέλαβαν την Τετάρτη οι αμερικανικές Αρχές, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που εξυπηρετεί στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων μεταφέροντας πετρέλαιο της Βενεζουέλας, της Ρωσίας και του Ιράν, και ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι το πλοίο εξασφάλισε προσωρινή άδεια να πλέει υπό ρωσική σημαία.

Ο ειδικός απεσταλμένος της Μόσχας Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε σήμερα στο Telegram ότι ο πρόεδρος Τραμπ «πήρε την απόφαση να απελευθερώσει όλους τους Ρώσους» που επέβαιναν στο Marinera.

H Ουάσινγκτον είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι «θα ασκηθεί δίωξη στο πλήρωμα».

Η Ρωσία είχε κατηγορήσει χθες, Πέμπτη, τις ΗΠΑ ότι υποδαυλίζουν «στρατιωτικές και πολιτικές εντάσεις» και είχε εκφράσει ανησυχίες ότι «η Ουάσινγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις».
