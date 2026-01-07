Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Αμερικανοί κομάντος κατέλαβαν τάνκερ από τη Βενεζουέλα μετά από κυνηγητό δύο εβδομάδων, στην περιοχή ρωσικά πολεμικά
Το πετρελαιοφόρο έπλεε υπό ρωσική σημαία και κατελήφθη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις - Η επιχείρηση έγινε μετά από καταδίωξη δύο εβδομάδων στον Ατλαντικό και ενώ υπήρχαν αναφορές για ρωσική στρατιωτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή
Το τάνκερ αποτελεί το τελευταίο –και πιο κρίσιμο– επεισόδιο στο μέτωπο της αμερικανικής εκστρατείας πίεσης γύρω από τις θαλάσσιες μεταφορές που συνδέονται με τη Βενεζουέλα. Φωτογραφίες σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να έδειχναν ελικόπτερα να πλησιάζουν το πλοίο. Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά στρατιωτικά σκάφη βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.
MARINERA (9230880) just made a sudden southbound turn at 11:26 UTC at 60.9386, -16.37014. Decelerated from 9kn to 8kn speed. pic.twitter.com/dH8BnpF6r5— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 7, 2026
Η διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη επιβεβαίωσε την κατάσχεση του πλοίου, με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Twitter, λέγοντας: «Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό σύμφωνα με ένταλμα που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού εντοπίστηκε από το USCGC Munro. Η κατάσχεση αυτή υποστηρίζει την διακήρυξη του Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύει σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Δυτικού Ημισφαιρίου. Η επιχείρηση εκτελέστηκε από τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με την υποστήριξη του υπουργείου Πολέμου, επιδεικνύοντας μια συνολική κυβερνητική προσέγγιση για την προστασία της πατρίδας».
The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of— U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026
the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X
Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωνε ότι το πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, σύμφωνα με τον ρωσικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RT. Το υπουργείο δήλωσε ότι το πλοίο φέρει ρωσική σημαία και κάλεσε τις δυτικές χώρες - συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ - να σεβαστούν το δικαίωμά του στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.
Σύμφωνα με το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν να το συλλάβουν έπειτα από καταδίωξη για περισσότερο από δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό, σε επιχείρηση όπου συμμετείχαν η Ακτοφυλακή και οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.
❗️Several days ago, the United States wanted to seize a Venezuelan tanker.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 7, 2026
They chased it unsuccessfully.
Then, the tanker renamed itself Marinera and changed its flag to Russian.
Now, Russian propaganda media report that the United States are seizing the tanker. pic.twitter.com/yPBkwjfwYi
Το πλοίο –όπως αναφέρεται– είχε αρχικά την ονομασία Bella-1 και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Marinera, ενώ πλέον έφερε ρωσική σημαία.
Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports.— Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026
The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw
🚨 BREAKING 🚨— The American Commonwealth Party (@JoinACP) January 7, 2026
U.S. special forces have reportedly launched an operation in the North Sea targeting a Venezuela linked oil tanker formerly known as “Bella 1.”
📸 Images released from the scene appear to show MH 6 “Little Bird” helicopters approaching the vessel aircraft… pic.twitter.com/AbO0NUc6MS
Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετο βάρος λόγω των γεωπολιτικών προεκτάσεων: Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ρωσικά στρατιωτικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, μεταξύ αυτών και ρωσικό υποβρύχιο – στοιχείο που, σύμφωνα με το Reuters, θα μπορούσε να ανεβάσει την ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Μόσχας.
Σε μια χωριστή εξέλιξη, η αμερικανική Ακτοφυλακή αναχαίτισε επίσης στα λατινοαμερικανικά ύδατα ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, είπαν στο Reuters Αμερικανοί αξιωματούχοι.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr