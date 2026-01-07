Αμερικανοί κομάντος κατέλαβαν τάνκερ από τη Βενεζουέλα μετά από κυνηγητό δύο εβδομάδων, στην περιοχή ρωσικά πολεμικά
ΚΟΣΜΟΣ
Ατλαντικός Ωκεανός Τάνκερ Ρωσία ΗΠΑ Υποβρύχιο Καταδίωξη

Το πετρελαιοφόρο έπλεε υπό ρωσική σημαία και κατελήφθη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις - Η επιχείρηση έγινε μετά από καταδίωξη δύο εβδομάδων στον Ατλαντικό και ενώ υπήρχαν αναφορές για ρωσική στρατιωτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή

Υπό αμερικανικό έλεγχο βρίσκεται πλέον το πετρελαιοφόρο Marinera, το οποίο –σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο NBC– κατελήφθη μετά από επιχείρηση που ήρθε ως αποτέλεσμα προσπάθειας δύο εβδομάδων. Το πλοίο έφερε ρωσική σημαία, ενώ σύμφωνα με τον αξιωματούχο, είχε σύνδεση και με το Ιράν.

Το τάνκερ αποτελεί το τελευταίο –και πιο κρίσιμο– επεισόδιο στο μέτωπο της αμερικανικής εκστρατείας πίεσης γύρω από τις θαλάσσιες μεταφορές που συνδέονται με τη Βενεζουέλα. Φωτογραφίες σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να έδειχναν ελικόπτερα να πλησιάζουν το πλοίο. Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά στρατιωτικά σκάφη βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.


Η διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη επιβεβαίωσε την κατάσχεση του πλοίου, με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Twitter, λέγοντας: «Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό σύμφωνα με ένταλμα που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού εντοπίστηκε από το USCGC Munro. Η κατάσχεση αυτή υποστηρίζει την διακήρυξη του Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύει σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Δυτικού Ημισφαιρίου. Η επιχείρηση εκτελέστηκε από τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με την υποστήριξη του υπουργείου Πολέμου, επιδεικνύοντας μια συνολική κυβερνητική προσέγγιση για την προστασία της πατρίδας».



Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωνε ότι το πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, σύμφωνα με τον ρωσικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RT. Το υπουργείο δήλωσε ότι το πλοίο φέρει ρωσική σημαία και κάλεσε τις δυτικές χώρες - συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ - να σεβαστούν το δικαίωμά του στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν να το συλλάβουν έπειτα από καταδίωξη για περισσότερο από δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό, σε επιχείρηση όπου συμμετείχαν η Ακτοφυλακή και οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.




Το πλοίο –όπως αναφέρεται– είχε αρχικά την ονομασία Bella-1 και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Marinera, ενώ πλέον έφερε ρωσική σημαία. 

Το Reuters σημειώνει ότι το τάνκερ είχε προηγουμένως διαφύγει του αμερικανικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και είχε αποτρέψει προσπάθειες της αμερικανικής Ακτοφυλακής να επιβιβαστεί στο πλοίο.


Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετο βάρος λόγω των γεωπολιτικών προεκτάσεων: Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ρωσικά στρατιωτικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, μεταξύ αυτών και ρωσικό υποβρύχιο – στοιχείο που, σύμφωνα με το Reuters, θα μπορούσε να ανεβάσει την ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Μόσχας.

Σε μια χωριστή εξέλιξη, η αμερικανική Ακτοφυλακή αναχαίτισε επίσης στα λατινοαμερικανικά ύδατα ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, είπαν στο Reuters Αμερικανοί αξιωματούχοι.
