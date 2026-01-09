Κέρδισε στο στοίχημα 400.000 ευρώ από την αρπαγή Μαδούρο
Ο απροσδιόριστος επενδυτής που κέρδισε πάνω από 400.000 ευρώ από την ξαφνική σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει γίνει σημείο συζήτησης σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Το περιστατικό αφορά έναν ανώνυμο λογαριασμό στην πλατφόρμα Polymarket, μια αγορά πρόβλεψης με βάση τα κρυπτονομίσματα όπου οι χρήστες στοιχηματίζουν στο αν θα συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα στον πραγματικό κόσμο.

Ο εν λόγω λογαριασμός δημιουργήθηκε λίγο πριν από την επείγουσα στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο και απέκτησε συμβόλαια για το ενδεχόμενο της απομάκρυνσης του από την εξουσία μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου, όταν αυτές οι επιλογές στοιχημάτων είχαν εξαιρετικά χαμηλές αποδόσεις.

Καθώς η είδηση της επιχείρησης άρχισε να διαρρέει και πριν δοθεί επίσημη ανακοίνωση, οι πιθανότητες αυξήθηκαν σημαντικά και η αξία των θέσεων του λογαριασμού απογειώθηκε, μετατρέποντας αρχική επένδυση μερικών δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σε πάνω από 400.000 ευρώ κέρδους, σύμφωνα με τις αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ.



