Mestersvig, το ανατολικότερο άκρο επιτήρησης της Γροιλανδίας: Ο κρίσιμος ρόλος του για την Αρκτική σε περίπτωση σύρραξης με τη Ρωσία

Στο βορειοανατολικό άκρο της, εκεί όπου η έννοια της «ενδοχώρας» παύει να έχει πρακτικό νόημα και η ανθρώπινη παρουσία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο, βρίσκεται το. Πρόκειται για το πλέον απομακρυσμένο σημείο ελέγχου στην ανατολική πλευρά του νησιού -επί της ουσίας ένα φυλάκιο που δεν σχεδιάστηκε για άνεση, αλλά έχει έναν κρισιμότατο γεωστρατηγικό σκοπό.Η εγκατάσταση λειτουργεί υπό τη διοίκηση τηςκαι αποτελεί κρίκο σε μια αλυσίδα σταθμών που εξασφαλίζουν τη φυσική παρουσία τηςκαι των συμμάχων της στοσε μια περιοχή που αποκτά όλο και μεγαλύτερη γεωστρατηγική βαρύτητα.Τοβρίσκεται στην ανατολική ακτογραμμή, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα ελάχιστα κατοικημένα κέντρα της δυτικής. Μεταξύ τους παρεμβάλλεται το παγοκάλυμμα του νησιού -μια απέραντη, σχεδόν αδιάβατη μάζα πάγου. Δεν υπάρχει οδική σύνδεση. Η «ενδοχώρα» δεν προσεγγίζεται πρακτικά από ξηράς. Η βάση είναι λειτουργικά αποκομμένη, εξαρτώμενη από αεροπορική υποστήριξη και εποχικές μετακινήσεις.Ο χαλικόστρωτος, μήκους περίπου, είναι η μοναδική πύλη σύνδεσης με τον υπόλοιπο κόσμο και ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο σε περίπτωση πολέμου…Σε περίπτωση κλιμάκωσης με τηστον Αρκτικό, τολειτουργεί ως σημείο πρώιμης παρουσίας και υποστήριξης -όχι ως βαριά οπλισμένη βάση, αλλά ως κόμβος επιτήρησης, ανεφοδιασμού και ελέγχου. Στην, η ισχύς δεν μετριέται μόνο σε πυραύλους, αλλά σε δυνατότητα παραμονής και επιβίωσης.Η ανατολικήελέγχει θαλάσσιες και εναέριες διαδρομές που συνδέουν τον Βόρειο Ατλαντικό με τον Αρκτικό Ωκεανό. Όποιος έχει φυσική παρουσία έχει και τον πρώτο λόγο στις εξελίξεις.