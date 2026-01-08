Πώς η Ευρώπη μπορεί να μπλοκάρει τα σχέδια του Τραμπ για εξαγορά της Γροιλανδίας: Τέσσερα σενάρια του Politico

Με τη ρητορική του Τραμπ να γίνεται όλο και πιο επιθετική, η ΕΕ εξετάζει τις επιλογές της προκειμένου να κρατήσει το αρκτικό νησί μακριά από την επιρροή των ΗΠΑ - Από την οικονομική πίεση μέχρι την ανάπτυξη στρατευμάτων, όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της