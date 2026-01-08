Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει την απάντηση στην αμερικανική απειλή για εξαγορά της Γροιλανδίας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει την απάντηση στην αμερικανική απειλή για εξαγορά της Γροιλανδίας

«Τα μηνύματα που ακούμε σχετικά με τη Γροιλανδία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά», τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει την απάντηση στην αμερικανική απειλή για εξαγορά της Γροιλανδίας
H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συζητήσει για μια πιθανή ευρωπαϊκή απάντηση, σε περίπτωση που οι απειλές των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας αποδειχθούν πραγματικές, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

«Τα μηνύματα που ακούμε σχετικά με τη Γροιλανδία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά», είπε η Κάλας σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι στο Κάιρο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στη συμμαχία του ΝΑΤΟ ακόμα και αν ο ίδιος και η ομάδα του εσωτερικής ασφαλείας διεξάγουν συνομιλίες σχετικά με το ενδεχόμενο αγοράς από τις ΗΠΑ της Γροιλανδίας, δήλωσε χθες η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.
