Η Γερμανία προετοιμάζεται για την κακοκαιρία «Elli» - Έρχεται επιδείνωση στα βόρεια και βορειοανατολικά

Η κακοκαιρία «» κάνει ήδη αισθητή την παρουσία της στην, με θερμοκρασίες σημαντικά υπό το μηδέν, κατά τόπους έντονες χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και παγετό. Τρία κρατίδια ανακοίνωσαν ήδη ότι αύριο δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία, οι σιδηρόδρομοι περιορίζουν τα δρομολόγια των τρένων, ενώ το υπουργείο Υγείας προειδοποιεί για τους κινδύνους από την έκθεση στο δριμύ ψύχος. Το ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας για τη χώρα σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, με, στοτηςΕνόψει της αναμενόμενης από απόψε επιδείνωσης του καιρού, το, ηκαι ηανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι αύριο τα μαθήματα των σχολείων θα πραγματοποιηθούν μόνο διαδικτυακά, ενώ οιπεριορίζουν προληπτικά τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων στα βόρεια και στα βορειοανατολικά της χώρας. Επιπλέον, οι υπερταχείες θα περιορίσουν την ανώτερη ταχύτητά τους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις. Για τη συγκεκριμένη περιοχή ηπροβλέπει ισχυρούς ανέμους, χιονοπτώσεις, ακόμη και χιονοστιβάδες και παγετό. Ακυρώσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια των πλοίων από και προς τα νησιά τηςκαι της, αλλά και στα υπεραστικά λεωφορεία.Στον αυτοκινητόδρομο Α2 κοντά στοένας 31χρονος έχασε νωρίτερα σήμερα τη ζωή του όταν ανετράπη το φορτηγό στο οποίο επέβαινε. Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν ασαφείς, στην περιοχή ωστόσο υπάρχει χιόνι και πάγος. Η Λέσχη αυτοκινήτου ADAC στοσυνέστησε στους οδηγούς να αποφύγουν αύριο τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, καθώς «παρότι τα ειδικά συνεργεία βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους, οι συνθήκες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες, με χιόνι και παγετό».Κρατίδια και οργανώσεις απευθύνουν επίσης έκκληση για βοήθεια προς τους άστεγους, ζητώντας από τους πολίτες να ειδοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν εντοπίζουν τέτοιες περιπτώσεις. «Μην στρέφετε αλλού το βλέμμα σας», δήλωσε ο εκπρόσωπος τουστο Βερολίνοκαι ανέφερε ότι δύο «ζεστά λεωφορεία» θα βρίσκονται σε διαρκή λειτουργία τα επόμενα εικοσιτετράωρα, για να προσφέρουν προστασία από το ψύχος και ζεστό φαγητό σε όσους έχουν ανάγκη. Η ομοσπονδιακή υπουργός Υγείαςπροειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο από την έκθεση στο δριμύ ψύχος και τον παγετό σε δρόμους και πεζοδρόμια και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν όσο είναι εφικτό την έξοδο από το σπίτι και, αν χρειάζεται να μεταβούν κάπου, να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τη μετακίνησή τους.Λόγω της κακοκαιρίας τοανακοίνωσε πριν από λίγο την ακύρωση της προγραμματισμένης για αύριο και μεθαύριο συνάντησης του ομοσπονδιακού προεδρείου του, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο, στην