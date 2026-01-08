Απίστευτο περιστατικό στη Νεβάδα: Άνδρας μαχαίρωσε εργαζόμενο των KFC, επειδή... νευρίασε για τη σάλτσα που έβαλαν στην παραγγελία του

Σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, φαίνεται ο 32χρονος να μαχαιρώνει πολλές φορές τον υπάλληλο, ενώ στη συνέχεια ο θείος του επιχειρεί να τον πνίξει