Ο γιος που είχε εγκαταλείψει η Μπριζίτ Μπαρντό εμφανίστηκε στην κηδεία της

Η Μαρίν Λε Πεν έδωσε το παρών στην κηδεία

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Μπριζίτ Μπαρντό στις 28 Δεκεμβρίου πολιτικές προσωπικότητες πρότειναν κηδεία με δημόσια δαπάνη, μια πρόταση που πυροδότησε διαφωνίες από μεγάλος μέρος της γαλλικής αριστεράς. Αν και το Ελιζέ πρότεινε δημόσια κηδεία για την εμβληματική ηθοποιό, η οικογένεια της Μπαρντό αρνήθηκε την πρόταση. Στην κηδεία την κυβέρνηση Μακρόν εκπροσώπησε η υπουργός Ισότητας των Φύλων