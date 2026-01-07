Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε από καρκίνο, τι αποκάλυψε ο σύζυγός της για τις τελευταίες της ημέρες
Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε από καρκίνο, τι αποκάλυψε ο σύζυγός της για τις τελευταίες της ημέρες
Η ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 91 ετών στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ
Από καρκίνο πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ.
Η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, όπου ζούσε απομονωμένη εδώ και δεκαετίες μετά την αποχώρησή της από τον κινηματογράφο.
Σε συνέντευξή του στο «Paris Match», ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ ανέφερε ότι η Μπαρντό είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις στο πλαίσιο της μάχης της με την ασθένεια. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η Μπαρντό «είχε αντέξει τις δύο επεμβάσεις που έκανε για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο που τελικά τη νίκησε», αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά την αιτία του θανάτου της.
Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας στις αρχές της δεκαετίας του 1970, επιλέγοντας να αφιερωθεί σχεδόν αποκλειστικά στην προστασία των ζώων. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Σεν Τροπέ, κάνοντας ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις και παρεμβάσεις, κυρίως μέσω ανακοινώσεων του ιδρύματος που φέρει το όνομά της.
Ο σύζυγός της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για περισσότερα από 30 χρόνια, ανέφερε επίσης ότι η ίδια δεν επιθυμούσε καμία επίσημη κρατική τελετή ή εθνικό φόρο τιμής. Όπως είπε, είχε απορρίψει σχετική πρόταση από τη γαλλική κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η Μπαρντό δεν είχε καμία σχέση με τέτοιου είδους τιμές και παρέμεινε μέχρι τέλους πιστή στις προσωπικές και πολιτικές της πεποιθήσεις.
Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου σε στενό κύκλο στο Σεν Τροπέ, σύμφωνα με την επιθυμία της, ενώ έχει τονιστεί ότι η τελετή θα είναι απλή και χωρίς επισημότητες.
Η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, όπου ζούσε απομονωμένη εδώ και δεκαετίες μετά την αποχώρησή της από τον κινηματογράφο.
Σε συνέντευξή του στο «Paris Match», ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ ανέφερε ότι η Μπαρντό είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις στο πλαίσιο της μάχης της με την ασθένεια. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η Μπαρντό «είχε αντέξει τις δύο επεμβάσεις που έκανε για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο που τελικά τη νίκησε», αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά την αιτία του θανάτου της.
Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας στις αρχές της δεκαετίας του 1970, επιλέγοντας να αφιερωθεί σχεδόν αποκλειστικά στην προστασία των ζώων. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Σεν Τροπέ, κάνοντας ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις και παρεμβάσεις, κυρίως μέσω ανακοινώσεων του ιδρύματος που φέρει το όνομά της.
Ο σύζυγός της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για περισσότερα από 30 χρόνια, ανέφερε επίσης ότι η ίδια δεν επιθυμούσε καμία επίσημη κρατική τελετή ή εθνικό φόρο τιμής. Όπως είπε, είχε απορρίψει σχετική πρόταση από τη γαλλική κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η Μπαρντό δεν είχε καμία σχέση με τέτοιου είδους τιμές και παρέμεινε μέχρι τέλους πιστή στις προσωπικές και πολιτικές της πεποιθήσεις.
Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου σε στενό κύκλο στο Σεν Τροπέ, σύμφωνα με την επιθυμία της, ενώ έχει τονιστεί ότι η τελετή θα είναι απλή και χωρίς επισημότητες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα