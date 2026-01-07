Σε οικογενειακό τάφο με θέα τη θάλασσα το τελευταίο αντίο στην Μπριζίτ Μπαρντό: Μείνε μαζί μου μέχρι να έρθω, είπε η 87χρονη αδερφή της ηθοποιού

Ο οικογενειακός τάφος βρίσκεται στο τέλος του θαλάσσιου νεκροταφείου, που φιλοξενεί περίπου 265 τάφους, με θέα στον κόλπο του Σαιντ-Τροπέ, λίγα λεπτά από το λιμάνι. Το όνομα της καλλιτέχνιδας έχει ήδη προστεθεί στην πέτρα με μια λιτή επιγραφή «Μπριζίτ Μπαρντό 28 Σεπτεμβρίου 1934 - 28 Δεκεμβρίου 2025».Στο νεκροταφείο τοποθετήθηκαν και δύο μεγάλα πορτρέτα της Μπριζίτ Μπαρντό. Στο ένα χαμογελάει ενώ στο άλλο έχει αγκαλιά μία φώκια και γράφει «ευχαριστώ Μπριζίτ».