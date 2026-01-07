Σε οικογενειακό τάφο με θέα τη θάλασσα το τελευταίο αντίο στην Μπριζίτ Μπαρντό: Μείνε μαζί μου μέχρι να έρθω, είπε η 87χρονη αδερφή της ηθοποιού
Η τελευταία κατοικία της ηθοποιού είναι στον οικογενειακό τάφο «Mucel Bardot» όπου βρίσκεται ο αγαπημένος της παππούς, η γιαγιά της αλλά και οι γονείς της - Ο ιερέας διάβασε στην εκκλησία ένα μήνυμα από την αδελφή της Μπριζίτ Μπαρντό
Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Σαιν-Τροπέ για να αποχαιρετήσουν την σταρ του κινηματογράφου Μπριζίτ Μπαρντό. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» πέθανε σε ηλικία 91 ετών στις 28 Δεκεμβρίου στο σπίτι της, όπου είχε αποσυρθεί μετά την εγκατάλειψη της κινηματογραφικής της καριέρας στις αρχές της δεκαετίας του 1970.
Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία Notre-Dame de l'Assomption, με μια λιτή τελετή που αντανακλούσε την αγάπη της για τα ζώα, καθώς και τις πολιτικές της απόψεις. Ενώ η νεκρική πομπή περνούσε από την Place des Lices, συγκεντρωμένοι χειροκροτούσαν και το φέρετρο μπήκε στην εκκλησία ενώ έπαιζε ένα τραγούδι της Μαρίας Κάλλας, σύμφωνα με την nicematin.com.
Ο ιερέας διάβασε στην εκκλησία δύο μηνύματα, το ένα από την αδελφή της Μπριζίτ Μπαρντό και το άλλο από την ανιψιά της, οι οποίες δεν μπόρεσαν να μεταβούν στο Σαιν-Τροπέ. «Σε παρακαλώ, μείνε μαζί μου μέχρι να έρθω», την παρακαλεί η 87χρονη αδελφή της, Μιζανού Μπαρντό που ζει στο Λος Άντζελες. «Σε φώναζα mamina και έκανες πολλά για μένα», έγραψε από την πλευρά της η ανιψιά και βαφτιστήρα της Καμίλ. «Ήσουν για μένα βράχος και φάρος. Με το θάνατό σου, χάνω μια δεύτερη μητέρα που μου έδωσε όχι μόνο αγάπη, αλλά και...».
Στην κηδεία βρέθηκε η Μαρίν Λεπέν ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο η ηθοποιός δεν εκτιμούσε και είχε χαρακτηρίσει ως «κακό», έστειλε ένα μεγάλο μπουκέτο λουλούδια. Πέρα από την οικογένεια της Μπριζίτ Μπαρντό -ανάμεσά τους και ο γιος της Νικολά Ζακ Σαρριέ- στην κηδεία παρευρέθηκαν οι Γάλλοι τραγουδιστές Ζαν Ρος και Μιρέιγ Ματιέ, η τηλεοπτική προσωπικότητα Caroline Margeridon καθώς και ο Πολ Γουότσον, Καναδοαμερικανός ακτιβιστής για την προστασία των θαλασσών και τα δικαιώματα των ζώων.
Πομπή συνόδευσε το φέρετρο της Μπαρντό στον οικογενειακό τάφο του παραθαλάσσιου νεκροταφείου στο Σαιν-Τροπέ. Η τελευταία κατοικία της ηθοποιού είναι στον οικογενειακό τάφο «Mucel Bardot», πίσω από ένα δέντρο, όπου βρίσκεται ο αγαπημένος της παππούς, Leon Mucel που την είχε υπερασπιστεί ενάντια σε όλη την οικογένειά της, όταν η έφηβη αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Η γιαγιά της, Jeanne Louise Grandval, αναπαύεται επίσης, όπως και οι γονείς της Louis Bardot, βιομήχανος και ποιητής στον ελεύθερο χρόνο του και η μητέρα της Anne-Marie Mucel.
Ο οικογενειακός τάφος βρίσκεται στο τέλος του θαλάσσιου νεκροταφείου, που φιλοξενεί περίπου 265 τάφους, με θέα στον κόλπο του Σαιντ-Τροπέ, λίγα λεπτά από το λιμάνι. Το όνομα της καλλιτέχνιδας έχει ήδη προστεθεί στην πέτρα με μια λιτή επιγραφή «Μπριζίτ Μπαρντό 28 Σεπτεμβρίου 1934 - 28 Δεκεμβρίου 2025».
Στο νεκροταφείο τοποθετήθηκαν και δύο μεγάλα πορτρέτα της Μπριζίτ Μπαρντό. Στο ένα χαμογελάει ενώ στο άλλο έχει αγκαλιά μία φώκια και γράφει «ευχαριστώ Μπριζίτ».
