Γάζα: Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος
ΚΟΣΜΟΣ
Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Χαμάς

Γάζα: Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος

Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι στόχος του αεροπορικού πλήγματος ήταν διοικητής της Χαμάς που φέρεται να είχε δώσει νωρίτερα εντολή για επίθεση εναντίον ισραηλινών στρατιωτών

Γάζα: Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος
Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) υποστηρίζουν ότι στόχος της επίθεσης ήταν μαχητής της Χαμάς.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων. Ανέφεραν επίσης πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας του βομβαρδισμού ενός σπιτιού σε συνοικία της Γάζας.

Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε πως μαχητές της Χαμάς είχαν εξαπολύσει επίθεση, νωρίτερα σήμερα, εναντίον ισραηλινών στρατιωτών. Συμπλήρωσε ότι στόχος του αεροπορικού πλήγματος ήταν διοικητής της Χαμάς που φέρεται να είχε δώσει την εντολή για την επίθεση εναντίον ισραηλινών στρατιωτών.

Εν τω μεταξύ, στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα, παλαιστινιακή πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ισραήλ ανέφερε ότι σκότωσε δύο μαχητές της Χαμάς.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου ύστερα από δύο χρόνια πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα. Τους τελευταίους τρεις μήνες, περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι – εκ των οποίων οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές – και τρεις ισραηλινοί στρατιώτες έχουν βρει τον θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας.

